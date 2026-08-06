Μυστήριο με το μέλλον του Βινίσιους στη Ρεάλ - Διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του στο Instagram

Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης είναι σε αγωνία. Την Τετάρτη (5/8), ο Βινίσιους διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο εκείνες που φορούσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης όσο και εκείνες που φορούσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας. Αυτή η απόφαση, φαινομενικά χωρίς λόγο, έχει σημάνει συναγερμό στους οπαδούς του συλλόγου.

Αλλωστε η συγκεκριμένη εβδομάδα είναι κρίσιμη για να καθοριστεί το μέλλον του Βραζιλιάνου παίκτη και η αφαίρεση όλων των εικόνων του, άφησε άφωνους τους οπαδούς. Ο λόγος για την ώρα παραμένει άγνωστος.

Ο Βραζιλιάνος αστέρας συναντήθηκε αυτή την Τετάρτη (5/8) στο προπονητικό της ομάδας για να συνεχίσει την προετοιμασία του με την υπόλοιπη ομάδα αλλά και για να πάρει μια τελική απόφαση για το μέλλον του.Τώρα όλοι οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης τον βλέπουν σχεδόν άφαντο. Αυτή η απόφαση έχει μπερδέψει τους οπαδούς των «μερένχες», ειδικά επειδή πίστευαν ότι ήταν κοντά στο να παραμείνει. Ενώ αυτές οι αποφάσεις είναι συχνά καθαρά για διαφημιστικούς σκοπούς, το πλαίσιο που επιλέγεται από την ομάδα του ή από τον ίδιο εξακολουθεί να είναι περίεργο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το συμβόλαιο του Βινίσιους λήγει στις 30 Ιουνίου 2027 και αυτό το καλοκαίρι είναι η τελευταία ευκαιρία της Ρεάλ Μαδρίτης να εξαργυρώσει τον Βραζιλιάνο αστέρα. Στο παιχνίδι της απόκτησής του έχει μπει δυνατά και η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη, με τους φίλους των Μαδριλένων να παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

athletiko.gr