Προς Βουλγαρία ή Ρουμανία πάει η Ομόνοια, εάν ξεφύγει της Καϊράτ
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο επόμενος αντίπαλος των πρασίνων στο Champions League, εάν περάσει από την Καϊράτ
Τον επόμενο αντίπαλο που θα βρει στον δρόμο της έμαθε η Ομόνοια, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, σε περίπτωση που περάσει από το εμπόδιο της Καϊράτ.
O αντίπαλος της Ομόνοιας θα προκύψει από το ζευγάρι ανάμεσα σε Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) και Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία).
Πρώτος αγώνας είναι εκτός έδρας και η ρεβάνς εντός.