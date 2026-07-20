Προς Βουλγαρία ή Ρουμανία πάει η Ομόνοια, εάν ξεφύγει της Καϊράτ

Τον επόμενο αντίπαλο που θα βρει στον δρόμο της έμαθε η Ομόνοια, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, σε περίπτωση που περάσει από το εμπόδιο της Καϊράτ.

O αντίπαλος της Ομόνοιας θα προκύψει από το ζευγάρι ανάμεσα σε Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) και Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία).

Πρώτος αγώνας είναι εκτός έδρας και η ρεβάνς εντός.