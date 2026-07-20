ΒΙΝΤΕΟ: H μπουνιά του Μολίνα στον Ρόδρι που κανείς δεν πρόσεξε

Τεράστια ένταση επικράτησε στον αγωνιστικό χώρο του «Met Life Stadium», αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου βρήκε νικήτρια και πρωταθλήτρια κόσμου την Ισπανία, η οποία επικράτησε με 1-0 στην παράταση της Αργεντινής.

Οι ποδοσφαιριστές της «Αλμπισελέστε» δεν μπορούσαν να... χωνέψουν την ήττα, κάτι που φάνηκε και από τα όσα συνέβησαν στο φινάλε. Οι συμπαίκτες του Λιονέλ Μέσι επιτέθηκαν στους νέους Παγκόσμιους Πρωταθλητές με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Ο Λεάντρο Παρέδες ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές, αρπάζοντας αρχικά από τον λαιμό τον Ερικ Γκαρθία. Λίγες στιγμές αργότερα, ο Αργεντινός χαφ φάνηκε να χτυπά με τον αγκώνα στο πρόσωπο τον Γκάβι, προκαλώντας νέο κύκλο έντασης ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.

Αν και το συγκεκριμένο βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου, υπήρξε άλλο ένα περιστατικό, το οποίο πέρασε στα... ψιλά, καθώς ξέφυγε από τις τηλεοπτικές κάμερες. Μόλις ο διαιτητής Βίνσιτς σφύριξε τη λήξη, οι παίκτες της «Φούρια Ρόχα» που βρίσκονταν στον πάγκο, μπήκαν τρέχοντας στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν με τους συμπαίκτες του. Ο αρχηγός της Ισπανίας, Ρόδρι, δέχθηκε μπουνιά από τον Μολίνα την ώρα που κατευθυνόταν προς τους συμπαίκτες του.

Η κίνηση του δεξιού μπακ της Αργεντινής να χτυπήσει απρόκλητα των «MVP» του Μουντιάλ, δίχως να έχει προηγηθεί κάτι μεταξύ τους, προσθέτει ακόμα περισσότερο λάδι στη «φωτιά», καθώς αρκετοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου ρίχνουν... βολές στους Αργεντινούς για τη συμπεριφορά και το ήθος τους.

🚨👊🏼 IMÁGENES COMPLETAS

Aquí empezó todo. Puñetazo de Molina a Rodri. Los españoles iban sólo a celebrar (se ve mejor en siguiente tuit). Eric lo ve y va a por Molina. 👇🏼 (sigue) pic.twitter.com/f82nPpGIxM — Miguel Serrano 🇪🇸🇺🇸 (@MiguelSerranoTV) July 20, 2026

athletiko.gr