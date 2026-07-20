Έμαθε τους αντιπάλους που δεν θέλει να... ασχοληθεί η Ομόνοια

Η Ομόνοια μπήκε και στην κλήρωση του Europa League, μαθαίνοντας αντιπάλους για τον 3ο προκριματικό.

Θα συναντήσει όμως τον ηττημένο από το ζευγάρι Mίαλμπι (Σουηδίας) - Λίνκολν (Γιβραλτάρ), εφόσον αποκλειστεί από την Καϊράτ στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Αντιπάλους λοιπόν που δεν θέλει να... ασχοληθεί μαζί τους μεγάλος στόχος είναι να προχωρήσει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει εκτός έδρας στις 6 Αυγούστου και η ρεβάνς στις 13 Αυγούστου στο ΓΣΠ.