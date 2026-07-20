Το disrespect των Αργεντίνων στους νικητές του Μουντιάλ!

Σάλο έχει προκαλέσει στα social media, η κίνηση των παικτών της Αργεντινής μετά το τέλος του τελικού με την Ισπανία, η οποία χαρακτηρίζεται από τους περισσότερους ως παντελής έλλειψη σεβασμού προς τους δικαίους νικητές του Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ…

Τη στιγμή που ο αρχηγός της Ισπανίας, Ρόδρι, σήκωνε το τρόπαιο στον ουρανό της Νέας Υόρκης, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής δεν παρακολουθούσαν την απονομή. Αντίθετα, γύρισαν την πλάτη προς το βάθρο και κατευθύνθηκαν προς την εξέδρα όπου βρίσκονταν οι φίλαθλοί τους, χειροκροτώντας και αποχαιρετώντας τους μετά το τέλος της διοργάνωσης.

Η εικόνα έγινε αμέσως viral και προκάλεσε πολλά αρνητικά σχόλια για τους παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι. Αρκετοί χαρακτήρισαν τη στάση της Αργεντινής ασέβεια προς τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές, υποστηρίζοντας ότι οι φιναλίστ οφείλουν να παραμένουν στραμμένοι προς το βάθρο και να αποδίδουν τον απαιτούμενο σεβασμό στην ομάδα που κατέκτησε το τρόπαιο.

Από την άλλη πλευρά, δεν έλειψαν και όσοι υποστήριξαν ότι οι Αργεντινοί επέλεξαν απλώς να ευχαριστήσουν τους οπαδούς τους, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό τους σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χωρίς η κίνησή τους να έχει πρόθεση να μειώσει την επιτυχία της Ισπανίας.

Η απάντηση του Όλμο

Για το θέμα αυτό, ρωτήθηκε και ο Ντάνι Όλμο, λέγοντας: «Δεν μας απασχολεί αυτό. Το σημαντικό είναι οι αξίες που θέλεις να μεταδώσεις. Αποτελούμε πρότυπο για πολλές γενιές και πιστεύω ότι το ίδιο πρέπει να κάνουν κι εκείνοι. Εμείς τώρα θα απολαύσουμε τη στιγμή».

Το περιστατικό ήρθε να προστεθεί σε έναν τελικό που είχε αρκετές στιγμές έντασης. Τόσο κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, όσο και μετά το τέλος της.

🚨⚠️Dani Olmo gives the Argentines a lesson in class and character.



🎙️ Interviewer: “Dani, Spain gave Argentina a guard of honor, yet when the medals and trophy were being presented, several Argentine players had their backs turned to you. Did you notice that?”



🗣️ Dani Olmo:… — Son Of 3ve (@_SonofEve) July 20, 2026

athletiko.gr