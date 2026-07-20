«Σάρωσε» ο τελικός του Μουντιάλ 2026 στο Σίγμα

Ο μεγάλος ΤΕΛΙΚΟΣ του ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή δεν κυριάρχησε μόνο στο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον, αλλά και στους πίνακες τηλεθέασης.

Η ζωντανή μετάδοση της αναμέτρησης από την Τηλεόραση του ΣΙΓΜΑ, χθες Κυριακή 19 Ιουλίου στις 22:00, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις. Οι φίλαθλοι παρέμειναν καθηλωμένοι μπροστά στις οθόνες τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, παρακολουθώντας την Ισπανία να επικρατεί με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση και να κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η αναμέτρηση σημείωσε εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις στους πίνακες της Nielsen, καταγράφοντας τα καλύτερα ποσοστά της διοργάνωσης. Στα ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΟΙΝΑ, 18-54, ο τελικός ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΜΕΣΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ 64.6%, ενώ στο ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕ 64,8%, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Στην παράταση του αγώνα το μερίδιο του ΣΙΓΜΑ άγγιξε το 81.6%!

Ο τελικός του Μουντιάλ εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή της βραδιάς, αφήνοντας πίσω κάθε άλλο πρόγραμμα και χαρίζοντας στο ΣΙΓΜΑ μια από τις ψηλότερες επιδόσεις της πορείας του.