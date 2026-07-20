Οι σημαντικότερες «φράσεις» από το Μουντιάλ

Με μέσο όρο περίπου τρία γκολ ανά αγώνα και τον θρίαμβο της Ισπανίας επί της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση, το Μουντιάλ 2026 ανήκει στην Ιστορία.

Από τις 11 Ιουνίου μέχρι και τον τελικό της 19ης Ιουλίου, το παγκόσμιο κύπελλο προσέφερε σημαντικές στιγμές μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά... παρήγαγε και αρκετές δηλώσεις των πρωταγωνιστών και μη, οι σημαντικότερες των οποίων, είναι οι εξής:

«Δεν είμαστε οι Βασιλιάδες του Κόσμου»

«Είναι ατυχές αυτό που του συνέβη, αλλά δεν ελέγχουμε τα πάντα. Προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε λύσεις, αλλά πρέπει να σεβόμαστε το γεγονός ότι δεν είμαστε οι βασιλιάδες του κόσμου που μπορούν να ελέγχουν κυβερνήσεις και αστυνομικές δυνάμεις. Είμαστε ένας αθλητικός οργανισμός».

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στις 10 Ιουνίου, μετά την άρνηση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες στον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν.

«Μια ευκαιρία για την Ιταλία»

«Αυτό το ζήτημα (της επέκτασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε 64 ομάδες) έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο της FIFA. Ίσως η Ιταλία να προκριθεί με 64 ομάδες ή ίσως θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι και τις 208»!

Ινφαντίνο, στις 11 Ιουνίου, κατά την διάρκεια συνέντευξης στο βραζιλιάνικο τηλεοπτικό κανάλι CazéTV. Παρά το γεγονός ότι είναι τέσσερις φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές, οι Ιταλοί απουσίασαν από το Παγκόσμιο Κύπελλο για τρίτη συνεχόμενη φορά.

«Ένα επαγγελματικό προσόν»

«Αγαπώ την εργασία μου, αλλά ελπίζω να έχω άλλα πράγματα να κάνω σε αυτήντην ηλικία». Ο Γερμανός προπονητής Γιούλιαν Νάγκελσμαν, 38 ετών, στις 13 Ιουνίου, σχετικά με τον Ολλανδό Ντικ Άντβοκαατ, προπονητή του Κουρασάο, τον οποίο αντιμετώπισε στην έναρξη του τουρνουά, και ο οποίος είναι 40 χρόνια μεγαλύτερός του!

«Συνεχίζω επειδή το απολαμβάνω, όχι για τα χρήματα», απάντησε ο Ντικ Άντβοκαατ την ίδια ημέρα.

«Κακομεταχείριση»

«Είμαστε η ομάδα που έχει υποστεί την περισσότερη κακομεταχείριση σε ολόκληρο το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Ο προπονητής του Ιράν, Αμίρ Γκαλενόεϊ, στις 15 Ιουνίου, μετά την ισοπαλία 2-2 εναντίον της Νέας Ζηλανδίας στον πρώτο του αγώνα στο Λος Άντζελες.

«Δεν σε αφορά»

«Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μεταξύ μας, είναι δική μας δουλειά, δεν σε αφορά».

Ο Ιρανός Ραμίν Ρεζαεϊάν, στις 15 Ιουνίου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις αποδοκιμασίες που ακούστηκαν στο στάδιο SoFi στο Λος Άντζελες κατά την διάρκεια του ιρανικού εθνικού ύμνου πριν από τον αγώνα με την Νέα Ζηλανδία.

«Ο Νεϊμάρ εργάζεται από το σπίτι»

«Ο Νεϊμάρ; Δεν παίζει καν! Ο Νεϊμάρ είναι ο πρώτος παίκτης στον κόσμο που κλήθηκε (στην εθνική ομάδα) για να εργασθεί από το σπίτι».

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα στις 19 Ιουνίου, σχετικά με τον σταρ επιθετικό της «σελεσάο».

«Δεν θα αφήσω τίποτε στο ουρουγουανικό ποδόσφαιρο»

Ο Αργεντινός προπονητής της Ουρουγουάης, Μαρσέλο Μπιέλσα, απογοητευμένος μετά την ήττα με 1-0 από την Ισπανία στις 26 Ιουνίου. Η Ουρουγουάη αποκλείσθηκε στην φάση των ομίλων.

«Διαθέσιμος ο Ράμος»

«Στα τελευταία λεπτά, εάν χρειασθεί γκολ, είμαι εκεί. Δεν είναι η πρώτη, δεύτερη ή τρίτη φορά. Όποτε χρειάζεται γκολ στα τελευταία λεπτά, μπορούμε να καλέσουμε τον Γκονσάλο Ράμος».

Ο Πορτογάλος επιθετικός Γκονσάλο Ράμος, αφού μπήκε αλλαγή για να στείλει την Πορτογαλία στην «φάση των 16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 2 Ιουλίου εναντίον της Κροατίας.

«Καταιγίδα»

«Η Γαλλία είναι μια καταιγίδα. Και οι κεραυνοί της, που χτυπούν από παντού, κατευθύνονται προς το τέρμα. Ξέρουμε ότι μια καταιγίδα πλησιάζει και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αποφύγουμε τους κεραυνούς».

Ο Αργεντινός προπονητής της Παραγουάης, Γκουστάβο Αλφάρο, στις 3 Ιουλίου, πριν από τον αγώνα της «φάσης των 16» εναντίον της Γαλλίας.

«Αυτό δεν είναι κριτική»

«Δεν πρόκειται να επικρίνω την Παραγουάη, κάθε ομάδα παίζει όσο καλύτερα μπορεί».

Ο Γάλλος προπονητής Ντιντιέ Ντεσάμπ στις 4 Ιουλίου μετά την νίκη στην «φάση των 16» εναντίον της Παραγουάης και το φυσικό τους στυλ παιχνιδιού.

«Survivor»

«Προσπαθείτε να με σκοτώσετε εδώ και 23 χρόνια. Πρέπει να έχετε συνειδητοποιήσει ότι δεν αξίζει τον κόπο, ότι είναι χάσιμο χρόνου, αλλά συνεχίζετε να προσπαθείτε, προσπαθείτε, προσπαθείτε, προσπαθείτε, προσπαθείτε».

Ο Πορτογάλος επιθετικός Κριστιάνο Ρονάλντο στις 5 Ιουλίου μπροστά σε δημοσιογράφους από οόκληρο τον τον κόσμο την παραμονή του αγώνα της «φάσης των 16» εναντίον της Ισπανίας.

«Πρωταπριλιά τον Ιούλιο»

«Δεν ήξερα ότι η 5η Ιουλίου αντιστοιχούσε στην 1η Απριλίου στη FIFA»:

Ο προπονητής του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσιά, μετά την ανάκληση της κόκκινης κάρτας που θα έπρεπε να είχε αποκλείσει τον Αμερικανό Φολαρίν Μπαλογκάν από τον αγώνα «της φάσης των 16» εναντίον του Βελγίου.

«Ποιά κάρτα»;

«Δεν ήξερα καν τι ήταν η κόκκινη κάρτα. Όταν το έμαθα, σκέφτηκα: "Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό". Αυτός ο τύπος (ο διαιτητής) απλώς σηκώνει το χέρι του και ο καλύτερός σας παίκτης δεν θα παίξει την επόμενη εβδομάδα ή στον επόμενο αγώνα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δικαιολογεί την κλήση του στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για να ζητήσει επανεξέταση της κόκκινης κάρτας που δόθηκε στον Μπαλογκάν.

«Είστε κατάπτυστη»

«Κυρία Σελέστ Αμαρίγια, είστε μια κατάπτυστη γυναίκα και ανάξια της θέσης σας».

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ, στις 6 Ιουλίου, σε απάντηση σε ρατσιστικά σχόλια που έκανε η Παραγουανή γερουσιαστής.

«Ποτέ, ποτέ ξανά»

«Είπα στον διαιτητή ότι αυτό που συνέβαινε δεν ήταν σωστό. Είναι μια άδικη νίκη για την Αργεντινή. Μόλις επιστρέψω στην χώρα μου και στο σπίτι μου, δεν θα ξαναδώ ποτέ το Παγκόσμιο Κύπελλο, επειδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτήν την διοργάνωση».

Ο Αιγύπτιος προπονητής, Χοσάμ Χασάν στις 7 Ιουλίου μετά τον αποκλεισμό στους «16» από την Αργεντινή.

«Καταστροφικό»

«Είναι απλώς καταστροφικό, δεν ξέρω τι έκανε αυτός ο διαιτητής».

Ο Ελβετός μέσος, Φαμπιάν Ρίντερ για την δεύτερη κίτρινη κάρτα που δόθηκε στον συμπαίκτη του Μπρεέλ Εμπολό για «θέατρο στις 11 Ιουλίου κατά την διάρκεια της ήττας στα προημιτελικά από την Αργεντινή.

«Αγκαλιά»

«Τον αγκάλιασα δυνατά, δεν μπορούσα να κάνω πολλά περισσότερα. Για έναν τερματοφύλακα, είναι ένα φρικτό συναίσθημα».

Ο Βέλγος τερματοφύλακας Τιμπό Κουρτουά, για τον αντικαταστάτη του, Λάμενς, ο οποίος έκανε ένα καθοριστικό λάθος, που οδήγησε στο δεύτερο γκολ της Ισπανίας στον προημιτελικό στις 11 Ιουλίου.

«Απλώς ποδόσφαιρο»

«Είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, τίποτε άλλο. Οπότε η ανάμειξη των δύο θα ήταν τρέλα».

Ο Αργεντινός προπονητής Λιονέλ Σκαλόνι στις 14 Ιουλίου, την παραμονή του ημιτελικού εναντίον της Αγγλίας, 44 χρόνια μετά τον Πόλεμο των Φώκλαντ.

«Το καλύτερο»

«Αντιμετωπίσαμε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, αλλά αντιμετώπισαν την καλύτερη ομάδα στον κόσμο».

Ο Ισπανός προπονητής Λουίς Ντε λα Φουέντε στις 14 Ιουλίου μετά την νίκη εναντίον της Γαλλίας στον ημιτελικό.

«Υπερθετικός βαθμός»

«Αυτό δεν είναι απλώς το σπουδαιότερο Παγκόσμιο Κύπελλο όλων των εποχών, ήταν το σπουδαιότερο ανθρώπινο, κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα».

Τζιάνι Ινφαντίνο, 17 Ιουλίου.

«47 εκατομμύρια σκόρερ»

«Αυτό το γκολ δεν είναι δικό μου, είναι το γκολ 47 εκατομμυρίων ανθρώπων».