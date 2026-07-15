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«Οι Ισπανοί έκαναν ό,τι ήθελαν την άψυχη Γαλλία-Ξέρουν πώς πρέπει να παίζουν από τα… 9»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Οι Ισπανοί έκαναν ό,τι ήθελαν την άψυχη Γαλλία-Ξέρουν πώς πρέπει να παίζουν από τα… 9»

Ο Τιερί Ανρί αποθέωσε την Ισπανία

Την ανωτερότητα της Ισπανίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ απέναντι στη Γαλλία (2-0) παραδέχτηκε ο Τιερί Ανρί.

«Η Γαλλία απογοήτευσε και η Ισπανία ήταν απείρως ανώτερη σε κάθε τομέα του γηπέδου. Κυκλοφορούσαν την μπάλα γύρω από τη Γαλλία σαν να μην υπήρχε καν στον αγωνιστικό χώρο. Οι Ισπανοί ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στο γήπεδο από την ηλικία των 9 ετών. Αντίθετα, η Γαλλία ήταν άψυχη και χωρίς απαντήσεις στο κομμάτι της τακτικής», ανέφερε ο 48χρονος Γάλλος θρύλος.

«Το έχω ζήσει ως παίκτης απέναντι στην Ισπανία, αλλά και ως προπονητής. Το έχω ζήσει και με την Μπαρτσελόνα. Πρέπει να καταλάβεις ότι η μπάλα κυκλοφορεί. Όλοι πρέπει να μένουν στη θέση τους. Να εμπιστεύεσαι τους συμπαίκτες σου, να αφήνεις την μπάλα να κινείται... Κίνηση. Κανείς δεν μένει στην ίδια θέση... Ακούγεται απλό, έτσι δεν είναι; 2-0 σε ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου», πρόσθεσε.

«Δεν έχει σημασία ποιος σκοράρει και ποιος όχι. Το γνωρίζουν. Ποιος είσαι; Ποια είναι η φιλοσοφία σου; Ποια είναι η ταυτότητά σου; Όταν έρχεται ένας παίκτης, ακόμα κι αν είναι η πρώτη, η δεύτερη ή η τρίτη του διοργάνωση, γνωρίζει το σύστημα επειδή αγωνίζεται στο ίδιο σύστημα. Είναι αρκετά απλό», κατέληξε.

 

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World Cup 2026

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