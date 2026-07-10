ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο αλγόριθμος και η τεχνολογία κόντρα στο ανθρώπινο συναίσθημα για τα 10 πιο εντυπωσιακά ματς του Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο αλγόριθμος και η τεχνολογία κόντρα στο ανθρώπινο συναίσθημα για τα 10 πιο εντυπωσιακά ματς του Μουντιάλ

Και κάπως έτσι, το φετινό Μουντιάλ, προκαλεί μια τεράστια διαφωνία...

Ο καθένας θα μπορούσε να διαλέξει και κάτι διαφορετικό, είναι η αλήθεια. Ωστόσο, ορισμένα παιχνίδια, κατά γενική ομολογία, ήταν από τα πιο εντυπωσιακά του τουρνουά. Και έρχεται κάπου εδώ η τεχνολογία και συγκεκριμένα κριτήρια αλγόριθμου για να… διαφωνήσει με την κοινή γνώμη!

Ακόμα κι αν ο κόσμος αντίκρισε στο 3-2 της Αγγλίας επί του Μεξικού στο «Αζτέκα», ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και με τρομερές εναλλαγές σε συναίσθημα και μομέντουμ, παιχνίδια, η τεχνολογία… διαφωνεί.

Και για την ακρίβεια, κατατάσσει αυτό το ματς εκτός 10άδας, αλλά και το Αργεντινή – Αίγυπτος σε πολύ χαμηλή θέση ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις του φετινού Μουντιάλ!

Υπολογίζοντας μερικές… χιλιάδες data, αλλά με πέντε ισχυρά κριτήρια (το διακύβευμα, το μομέντουμ, το θέαμα, τις ευκαιρίες και την έκβαση) οι επιστήμονες του Northeaster University κατέληξαν στα 10 πιο καλά ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ωστόσο, αυτό που ανέφερε και ο Δόκτωρ Μπρέναν Κλέιν, έχει ιδιαίτερη σημασία, αναφορικά με το ότι «χάνεται ο πλούτος της ανθρώπινης κρίσης και του συναισθήματος, όταν περιορίζουμε το ποδόσφαιρο στα στοιχεία και τους αριθμούς…».

Αναλυτικά τα 10 πιο καλά ματς, βάσει τεχνολογίας:

1.Βέλγιο - Σενεγάλη 3-2

2.Νορβηγία - Ακτή Ελεφαντοστού 2-1

3.Παραγουάη - Γερμανία 1-1

4.Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι 3-2

5.Νορβηγία - Βραζιλία 2-1

6.Αργεντινή - Αίγυπτος 3-2

7.Πορτογαλία - Κροατία 2-1

8.Αλγερία - Αυστρία 3-3

9.Βραζιλία - Ιαπωνία 2-1

10.Τουρκία - ΗΠΑ 3-2

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

O Μερίνο είχε ξανά τη λύση και η Ισπανία έφυγε για τα ημιτελικά

World Cup 2026

|

Category image

«Ενδιαφέρον για Γκαρνάτσο έδειξε η Ρόμα, μόνο για πώληση συζητά η Τσέλσι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καθάρισε» τον Τζόκοβιτς και έκλεισε ραντεβού με τον Ζβέρεφ o Σίνερ

Τένις

|

Category image

Ανακοίνωσε Χίλα η Μίλαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε από τον Άγιαξ στο τελευταίο φιλικό - Παίρνει τον δρόμο της επιστροφής η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Κώστας Παπανικολάου!

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σήκωσαν μανίκια στην Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Είπε αντίο στην Ομόνοια και έγινε κάτοικος Σλοβενίας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σχεδιάζοντας το αυτονόητο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τον ξέρει και δεν είναι ρίσκο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συναγερμός με Μπάγιτς στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ο αλγόριθμος και η τεχνολογία κόντρα στο ανθρώπινο συναίσθημα για τα 10 πιο εντυπωσιακά ματς του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Ο Ζβέρεφ... χάλασε το όνειρο του Φέρι και προκρίθηκε στον τελικό

Τένις

|

Category image

Το ...μαγικό «20», ο Μπαπέ, η Γαλλία και ο Ντεσάμπ

World Cup 2026

|

Category image

Προκήρυξη Κυπέλλου Coca - Cola 2026-2027

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη