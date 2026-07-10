Ο αλγόριθμος και η τεχνολογία κόντρα στο ανθρώπινο συναίσθημα για τα 10 πιο εντυπωσιακά ματς του Μουντιάλ

Ο καθένας θα μπορούσε να διαλέξει και κάτι διαφορετικό, είναι η αλήθεια. Ωστόσο, ορισμένα παιχνίδια, κατά γενική ομολογία, ήταν από τα πιο εντυπωσιακά του τουρνουά. Και έρχεται κάπου εδώ η τεχνολογία και συγκεκριμένα κριτήρια αλγόριθμου για να… διαφωνήσει με την κοινή γνώμη!

Ακόμα κι αν ο κόσμος αντίκρισε στο 3-2 της Αγγλίας επί του Μεξικού στο «Αζτέκα», ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και με τρομερές εναλλαγές σε συναίσθημα και μομέντουμ, παιχνίδια, η τεχνολογία… διαφωνεί.

Και για την ακρίβεια, κατατάσσει αυτό το ματς εκτός 10άδας, αλλά και το Αργεντινή – Αίγυπτος σε πολύ χαμηλή θέση ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις του φετινού Μουντιάλ!

Υπολογίζοντας μερικές… χιλιάδες data, αλλά με πέντε ισχυρά κριτήρια (το διακύβευμα, το μομέντουμ, το θέαμα, τις ευκαιρίες και την έκβαση) οι επιστήμονες του Northeaster University κατέληξαν στα 10 πιο καλά ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ωστόσο, αυτό που ανέφερε και ο Δόκτωρ Μπρέναν Κλέιν, έχει ιδιαίτερη σημασία, αναφορικά με το ότι «χάνεται ο πλούτος της ανθρώπινης κρίσης και του συναισθήματος, όταν περιορίζουμε το ποδόσφαιρο στα στοιχεία και τους αριθμούς…».

Αναλυτικά τα 10 πιο καλά ματς, βάσει τεχνολογίας:

1.Βέλγιο - Σενεγάλη 3-2

2.Νορβηγία - Ακτή Ελεφαντοστού 2-1

3.Παραγουάη - Γερμανία 1-1

4.Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι 3-2

5.Νορβηγία - Βραζιλία 2-1

6.Αργεντινή - Αίγυπτος 3-2

7.Πορτογαλία - Κροατία 2-1

8.Αλγερία - Αυστρία 3-3

9.Βραζιλία - Ιαπωνία 2-1

10.Τουρκία - ΗΠΑ 3-2