Το ...μαγικό «20», ο Μπαπέ, η Γαλλία και ο Ντεσάμπ

Η Γαλλία έγινε η πρώτη ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11/6-19/7) με μια άνετη νίκη με 2-0 επί του Μαρόκου. Ο Κιλιάν Μπαπέ σκόραρε το πρώτο γκολ με μια υπέροχη προσπάθεια μέσα από την περιοχή, πριν δώσει ασίστ στον Ουσμάν Ντεμπελέ για το δεύτερο γκολ.

Το γκολ του ήταν το 20ό του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθιστώντας τον μόλις τον δεύτερο παίκτη που έφτασε αυτό το σύνολο στην ιστορία της διοργάνωσης μετά τον Λιονέλ Μέσι (21), τον οποίο ακολουθεί στον πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το πιο τρομακτικό είναι ότι ο αρχηγός της Γαλλίας είναι ακόμα μόνο 27 ετών, επομένως πιθανότατα θα έχει τουλάχιστον δύο - αν όχι τρία - ακόμη Παγκόσμια Κύπελλα να παίξει και να ξεπεράσει οποιονδήποτε άλλον στην κορυφή της λίστας.

Το γκολ του ήρθε στην 20ή του εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στα 27 χρόνια και 201 ημέρες, ο Μπαπέ είναι ο νεότερος παίκτης για οποιοδήποτε έθνος που φτάνει τις 20 εμφανίσεις σε τελικούς, σπάζοντας το ρεκόρ του Βλάντισλαβ Ζμούντα (28 χρόνια και 34 ημέρες), όπως αναφέρει η βρετανιkή εταιρεία αναλύσεων Opta

Αυτή η νίκη ήταν επίσης η 20ή της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο υπό τον προπονητή Ντιντιέ Ντεσάμπ, καθιστώντας τον, ως τον πρώτο προπονητή που καθοδήγησε τόσες πολλές νίκες σε τελικές φάσεις. Αυτός ήταν ο 25ος αγώνας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο συνολικά, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Χέλμουτ Σεν.

Επίσης, η Γαλλία βρίσκεται πλέον μόλις ένα βήμα μακριά από το να γίνει η πρώτη χώρα από τη Βραζιλία (μεταξύ 1994 και 2002) που θα φτάσει σε τρεις συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών.