Η Ευρώπη κάνει το απόλυτο... κουμάντο - Η γεωγραφία των προημιτελικών του Μουντιάλ!

Ποια εθνικά πρωταθλήματα αντιπροσωπεύουν τους 208 κορυφαίους ποδοσφαιριστές σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη.

Η ήπειρος με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση είναι σαφώς η Ευρώπη, με 196 παίκτες.

Ακολουθεί η Ασία με πέντε και στη συνέχεια η Νότια Αμερική με τρεις. Η Αφρική και η Βόρεια Αμερική συμπληρώνουν τη λίστα, με δύο η καθεμία. Παραμένοντας στην Ευρώπη, η αγγλική Premier League έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά (οι ελεύθεροι παίκτες υπολογίζονται σύμφωνα με την ομάδα με την οποία είχαν συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου).

Από τον Έρλινγκ Χάαλαντ ως τον Μίκελ Μερίνο, υπάρχουν 65 παίκτες που αγωνίζονται στην Premier League. Διασκεδαστικό είναι επίσης το γεγονός πως 21 από τους 26 ποδοσφαιριστές της Εθνικής Αγγλίας αγωνίζονται στη χώρα τους.

Στη δεύτερη θέση αυτής της άτυπης κατάταξης βρίσκεται η ισπανική La Liga, χάρη σε μεγάλο βαθμό στους παίκτες των τριών μεγάλων συλλόγων του ισπανικού πρωταθλήματος: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης. Συνολικά, 39 παίκτες προέρχονται από ισπανικό σύλλογο.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, φυσικά, αλλά και η Στρασμπούρ συνέβαλε σημαντικά στην ομάδα της League 1, με την Εθνική Γαλλίας να συνεχίζει την προσπάθεια διάκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στο Μουντιάλ υπάρχουν 26 παίκτες από την κορυφαία γαλλική κατηγορία, αλλά μόνο οκτώ είναι στην ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν.

Η Serie A (Ιταλία) κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων όσον αφορά τους παίκτες που αγωνίζονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με 21, ενώ η Bundesliga (Γερμανία), «ισόπαλη» με τη Serie A, έχει 21 παίκτες, κυρίως χάρη στην Εθνική ομάδα της Ελβετίας, η οποία διαθέτει εννέα παίκτες στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα διεθνή, μετρούν 36 παίκτες. Ανάμεσά τους, φυσικά, είναι ο Λιονέλ Μέσι, που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Ίντερ Μαϊάμι όπως και ο συμπατριώτης του Ντε Πολ.