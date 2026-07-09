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Σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο o Νεϊμάρ

ΓΗΠΕΔΟ

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Σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο o Νεϊμάρ

Bρίσκεται αυτό το διάστημα για διακοπές και εξετάζει το τι μέλλει γενέσθαι

Πιο ορατό από ποτέ είναι πλέον το ενδεχόμενο ο Νεϊμάρ να «κρεμάσει» οριστικά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, σε ηλικία μόλις 34 ετών!

Ο άσος της Εθνικής Βραζιλίας που είπε «αντίο» στο διεθνές ποδόσφαιρο την περασμένη Κυριακή (5/7) στην ήττα-αποκλεισμό της Σελεσάο από το Μουντιάλ (2-1 από τη Νορβηγία), σκοράροντας μάλιστα με πέναλτι και φτάνοντας τα 80 γκολ με το εθνόσημο, σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει εδώ την πορεία του.

Όπως αναφέρουν αρκετά διεθνή ΜΜΕ, ο Νέι βρίσκεται αυτό το διάστημα για διακοπές και εξετάζει το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα, με τα πιθανά σενάρια να είναι τρία. Ποια είναι αυτά; Επιστροφή στην αγαπημένη του Σάντος, η οποία ωστόσο δεν είναι βέβαιο αν το... επιθυμεί.

Δεύτερο, το να υπογράψει σε κάποιον σύλλογο όπου δεν θα υπάρχει αρκετή πίεση, ίσως φωτογραφίζοντας έτσι το MLS και τρίτο, να πει οριστικά «αντίο» στο ποδόσφαιρο. Κανείς δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τελική απόφαση, ωστόσο το γεγονός πως εξετάζει την απόσυρσή του λέει πολλά, ενώ παράλληλα αναφέρεται πως είναι πολύ κουρασμένος ψυχολογικά.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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