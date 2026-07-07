Νέο teaser Γιαννακόπουλου για «βόμβες» μετά από Μπάντιο-Μπόνγκα: «Τον περιμένω στο γραφείο»

Έρχονται κι άλλες «βόμβες» στον Παναθηναϊκό. Μετά την άφιξη του Μπράνκου Μπάντιο και την επικείμενη του Ίζακ Μπόνγκα, που θα υποβληθούν σε ιατρικά τεστ και θα υπογράψουν τριετή συμβόλαια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με νέο story του στο Instagram έδωσε κι άλλο… teaser για νέες προσθήκες στον Παναθηναϊκό.

Μιλώντας στο τηλέφωνο και καταγράφοντας τον εαυτό του ο DPG ανέφερε: «Δηλαδή μου λες ότι σήμερα περνάει ιατρικά ο Μπάντιο, ο Μπόνγκα κι αυτός για εξετάσεις… Τον +++, δεν τον λέω, ωραία και τον +++ τον περιμένω να έρθει σε λίγο στο γραφείο».

Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ δεν θέλησε να αποκαλύψει ονόματα αλλά είναι σαφές πως πρόκειται για περιπτώσεις που θα ενθουσιάσουν τον κόσμο του Παναθηναϊκού και θα ενισχύσουν περαιτέρω την ομάδα.