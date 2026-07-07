Ρόι Κιν: «Δεν καθορίζει τον Κριστιάνο ότι δεν πήρε Μουντιάλ-Παραμένει ο κορυφαίος»

Ασπίδα προστασίας στον Κριστιάνο Ρονάλντο ύψωσε ο Ρόι Κιν μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας στους «16» του Μουντιάλ από την Ισπανία. Ο άλλοτε συμπαίκτης του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θεωρεί πως η κληρονομιά του CR7 δεν στιγματίζεται από το γεγονός ότι δεν κατέκτησε το κορυφαίο τρόπαιο στην καριέρα του.

«Δεν νομίζω ότι αυτή η ήττα επηρεάζει κάτι στην καριέρα του. Έχει κατακτήσει τα πάντα και μία παρουσία σε ένα τουρνουά δεν καθορίζει την κληρονομιά του. Θα είναι πάντα εκεί πάνω με τους μεγαλύτερους. Είναι σημαντικό να πάρεις το Μουντιάλ, αλλά δεν καθορίζει έναν παίκτη. Ο Φαν Ντάικ δεν έχει Μουντιάλ, ο Βίντιτς δεν έχει Μουντιάλ, ο Μουστάφι έχει Μουντιάλ. Αλλά πόσοι από εσάς θα διαλέξετε τον Μουστάφι αντί για τον Φαν Ντάικ ή τον Βίντιτς στην κορυφαία ενδεκάδα σας; Κανείς! Το Μουντιάλ από μόνο του δεν καθορίζει έναν παίκτη. Ο Ρονάλντο παραμένει ο κορυφαίος», ανέφερε ο Κιν.

Παράλληλα, καυτηρίασε την εικόνα της Πορτογαλίας. «Είμαι απογοητευμένος με τον τρόπο που η Πορτογαλία χειρίστηκε τα πράγματα. Ήταν soft! Πολλοί παίκτες να κρύβονται, πάρα πολλές πλάγιες πάσες, όταν το παιχνίδι χρειαζόταν κάποιον να το… πιάσει από τον λαιμό. Έχεις τον Ρονάλντο, ωστόσο οι υπόλοιποι έμοιαζαν τρομοκρατημένοι να κάνουν μια σέντρα ή να ρισκάρουν. Πού είναι η μάχη; Πού είναι η επιθυμία; Παίξανε σαν να ήταν ευχαριστημένοι να μείνουν εκτός. Κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη. Κανένας ηγέτης σε αυτό το γήπεδο. Στα νοκ άουτ ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου χρειάζεσαι παίκτες πρόθυμους να βάλουν το σώμα τους στη φωτιά. Η Ισπανία το ήθελε περισσότερο. Έδειξαν χαρακτήρα και άρπαξαν την ευκαιρία τους. Η Πορτογαλία έμοιαζε να περιμένει τη σφυρίχτρα αντί να προσπαθεί να κερδίσει. Αυτή είναι η διαφορά. Έχουν καλούς παίκτες οι Πορτογάλοι, καμία αμφιβολία. Αλλά καλοί παίκτες χωρίς τη σωστή νοοτροπία, χωρίς τα κότσια. Όταν είσαι εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, πρέπει να είσαι ειλικρινής: πολέμησαν πραγματικά; Δεν νομίζω ότι το έκαναν. Και γι' αυτό γυρίζουν πίσω», σχολίασε.