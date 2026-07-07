Charity Idols: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί της πενταετίας!

Το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Charity Idols» Κύπρου, επισφραγίζοντας μια άκρως παραγωγική περίοδο. Η φετινή συνέλευση είχε εορταστικό χαρακτήρα, καθώς συνέπεσε με τη συμπλήρωση των 5 ετών δράσης και κοινωνικής προσφοράς (2021-2026) του σωματείου και φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ενώ η Pizza Hut Cyprus πρόσφερε δωρεάν γεύμα σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, παρουσιάστηκαν τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της πενταετίας. Μέσα από τη διαφανή διαδικασία 1.237 ηλεκτρονικών δημοπρασιών, το σωματείο κατάφερε να συγκεντρώσει το συνολικό ποσό των €176.243, προσφέροντας πολύτιμη οικονομική «ανάσα» σε 94 διαφορετικούς φιλανθρωπικούς σκοπούς, ιδρύματα, καθώς και σε συνανθρώπους μας - στην πλειοψηφία τους παιδιά - που είχαν άμεση ανάγκη για στήριξη.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής περιόδου (2025/2026), η οποία είναι μακράν η πιο επιτυχημένη της πενταετίας. Η θερμή ανταπόκριση των φιλάθλων και των συλλεκτών οδήγησε στη δημοπράτηση 328 αθλητικών αντικειμένων, συγκεντρώνοντας το ποσό των €53.419.

Με αφορμή τη συμπλήρωση της επιτυχημένης αυτής πενταετίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εκφράζει τις θερμές και ειλικρινείς του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην εδραίωση και το έργο του Charity Idols στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, τον Χρυσό Χορηγό Stoiximan, τους Χορηγούς ΠΑ.Σ.Π., Rotsas & Co, McDonald's, Remedica, Force Car Rentals, SoEasy Travel Insurance, Super Action, ΣΠΟΡ FM 95.0, Purple Real Estate και Ocean Basket, τους Υποστηρικτές ACS, Pizza Hut, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Leptos Calypso Hotels, The Studio 22, Cito, Blue Garden και Ξενοδοχείο Απόδραση καθώς και όλα τα συνεργαζόμενα φιλανθρωπικά ιδρύματα για την άψογη συμπόρευση.

Παράλληλα, το Σωματείο εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς όλους τους ακόλουθους και τους χρήστες της ιστοσελίδας charityidols.com για τη συνεχή και ενεργό συμμετοχή τους στις φιλανθρωπικές δημοπρασίες.

Τέλος, ένα μεγάλο “ευχαριστώ” ανήκει στους ποδοσφαιριστές, τις ποδοσφαιρίστριες, τις ομάδες, καθώς και τους συλλέκτες που πρόσφεραν απλόχερα προσωπικά και πολύτιμα αντικείμενα, στους νυν και πρώην πρεσβευτές του «Charity Idols» Κύπρου, Γιώργο Μερκή, Νεόφυτο Μιχαήλ, Ivan Trickovski, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Φιλίππα Σάββα, Krystyna Freda, Σάρα Παπαδοπούλου και Matt Derbyshire και σε όλα τα μέλη και εθελοντές του Σωματείου, οι οποίοι αποτελούν την κινητήριο δύναμη αυτής της μεγάλης προσπάθειας.