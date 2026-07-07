Πληρωμένη απάντηση: Οι παίκτες του Βελγίου πανηγύρισαν με χορό... Τραμπ μετά τη νίκη επί των ΗΠΑ

Το Βέλγιο πήρε πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ συντρίβοντας με 4-1 την οικοδέσποινα ομάδα των ΗΠΑ.

Μάλιστα, μετά το τέταρτο γκολ τους, δια ποδός Ρομέλου Λουκάκου, οι «κόκκινοι διάβολοι» πανηγύρισαν κάνοντας τον χορό του Ντόναλντ Τραμπ.

Ήταν η δική τους απάντηση μετά την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έβαλε τα μεγάλα... μέσα για να αρθεί η ποινή μιας αγωνιστικής στον Φόλαριν Μπάλογκαν και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ματς των «16».