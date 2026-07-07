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Ζήτησε συγνώμη από τον Μπερνάρντο Σίλβα για τον προκλητικό του πανηγυρισμό ο Ρόδρι

ΓΗΠΕΔΟ

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Ζήτησε συγνώμη από τον Μπερνάρντο Σίλβα για τον προκλητικό του πανηγυρισμό ο Ρόδρι

Απολογήθηκε στον πρώην συμπαίκτη του στη Σίτι, Μπερνάρντο Σίλβα, ο Ρόδρι για τον τρόπο που πανηγύρισε μπροστά του στο Ισπανία-Πορτογαλία.

Τι κι αν ήταν συμπαίκτες για έξι χρόνια στη Μάντσεστερ Σίτι; Ο Ρόδρι βλέποντας τον Μπερνάρντο Σίλβα να αστοχεί στην τελευταία ευκαιρία της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ και το 1-0 υπέρ της Ισπανίας να διατηρείται, πανηγύρισε προκλητικά μπροστά του. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αντέδρασε και ο Ισπανός μέσος αντιλαμβανόμενος το λάθος του απολογήθηκε μετά το ματς για την συμπεριφορά του.

«Ζητώ συγνώμη στον Μπερνάρντο Σίλβα για την υπερβολική μου αντίδραση στην τελευταία φάση. Έκανα λάθος, θα έπρεπε να είμαι πιο ήρεμος σε μια στιγμή που ο ίδιος ήταν στενοχωρημένος. Είναι δική μου η ευθύνη και απολογήθηκα αμέσως. Πιστεύω πως τελείωσε εκεί, γιατί έχουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας και μια σχέση πολλών ετών», ανέφερε ο παίκτης που κατέκτησε την Χρυσή Μπάλα το 2024.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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