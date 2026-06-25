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Η Σκωτία έχει ακόμα ελπίδες πρόκρισης, αλλά ο Στιβ Κλαρκ... παρέδωσε τα όπλα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Σκωτία έχει ακόμα ελπίδες πρόκρισης, αλλά ο Στιβ Κλαρκ... παρέδωσε τα όπλα!

Ο Στιβ Κλαρκ φανερά απογοητευμένος μετά το 3-0 από τη Βραζιλία, έδειξε «άδειος» και δίχως την παραμικρή διάθεση να στηρίξει τη δουλειά του και την εθνική ομάδα της Σκωτίας σε ακόμα μια δύσκολη στιγμή σε μεγάλη διοργάνωση.

Οι Βρετανοί ελπίζουν σε συνδυασμό αποτελεσμάτων και καταστάσεων ώστε να πάρουν μια προνομιούχα 3η θέση από τα γκρουπ και να βρεθούν στους «32» του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους.

Ο ομοσπονδιακός κόουτς των Σκωτσέζων, πάντως, τόνισε πως σκέφτεται ότι ήδη θα πρέπει να μαζέψουν τα πράγματά τους και να γυρίσουν στη βάση τους οι διεθνείς, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στον κόσμο.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗWorld Cup 2026

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