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Μισός αιώνας μάχες για ένα στέμμα

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Μισός αιώνας μάχες για ένα στέμμα

Koλύμβηση: 50o Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών

Από το μακρινό 1976 και τους μόλις τέσσερις ομίλους (Ν.Ο Λεμεσού, Ν.Ο. Αμμοχώστου, Ν.Ο Λάρνακας και Ν.Ο. Πάφου) και τα μόλις δέκα αγωνίσματα, στους οκτώ Ναυτικούς Ομίλους και τους 155 αθλητές! Από τους Γιώργο Βασιλείου, Ανδρέα Αρτεμίου, Όλγα Λοΐζου, Έλενα Παπακυριακού (όλοι της Αμμοχώστου), Βασιλική Νέμιτσα, Λίνο Πετρίδη, Αντώνη Εύζωνα (όλοι της Λεμεσού), στην Κάλια Αντωνίου, Άννα Χατζηλοίζου, Παναγιώτη Πανάρετο, Μαρία Εροκίνα, τους αδελφούς Ιακωβίδη και άλλους πολλούς. Η μοναδική σημαντική απουσία είναι αυτή του Νίκολα Αντωνίου, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πενήντα χρόνια είναι αυτά, δεν είναι «παίξε – γέλασε», δυο γενιές αθλητών και αγώνων κολύμβησης! Το 50ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα κολύμβησης, η κορυφαία εσωτερική διοργάνωση είναι εδώ και θα διεξαχθεί στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λεμεσού από τις 26 – 28 Ιουνίου.

Στους βατήρες εκκίνησης θα βρεθούν 155 αθλητές και αθλήτριες από οκτώ ναυτικούς ομίλους, με στόχο τις διακρίσεις, τα μετάλλια, τα παγκύπρια ρεκόρ, τις προσωπικές επιδόσεις και τις προκρίσεις για κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις όπως τους Μεσογειακούς αγώνες και το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών.

Ο Ναυτικός Όμιλος Λευκωσίας θα παραταχθεί με τη μεγαλύτερη αποστολή, αριθμώντας 35 αθλητές, ενώ ακολουθούν το ΑΠΟΕΛ με 31, ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού με 26 και ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου με 21. Τη συμμετοχή τους συμπληρώνουν οι Ναυτικοί Όμιλοι Κερύνειας και Πάφου με 13 αθλητές, ο Ναυτικός Όμιλος Κωνσταντίας με 11 και ο Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας με πέντε.  Το επετειακό πρωτάθλημα συγκεντρώνει σχεδόν το σύνολο της αφρόκρεμας της κυπριακής κολύμβησης. Οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες του τόπου θα δώσουν το παρών, ενισχύοντας τις προσπάθειες των ομίλων τους σε μια διοργάνωση με ιδιαίτερη βαρύτητα.

Στο αγωνιστικό σκέλος, όλα δείχνουν ότι το ΑΠΟΕΛ και ο Ναυτικός Όμιλος Λευκωσίας θα πρωταγωνιστήσουν στη μάχη της κορυφής. Οι «γαλαζοκίτρινοι» θα επιδιώξουν να διατηρήσουν τα σκήπτρα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ενώ ο Ναυτικός Όμιλος Λευκωσίας θα προσπαθήσει να ανατρέψει τα δεδομένα και να επιστρέψει στην κορυφή μετά από 28 χρόνια (1998). Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μάχη για την τρίτη θέση, με τους Ναυτικούς Ομίλους Λεμεσού και Αμμοχώστου να προβάλλουν ως οι βασικοί διεκδικητές.

Στην ιστορία της διοργάνωσης, ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου παραμένει ο πολυνίκης του θεσμού με 21 τίτλους, ακολουθούμενος από τον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού με 15, τον Ναυτικό Όμιλο Λευκωσίας με 11 και τον ΑΠΟΕΛ με δύο. Το επετειακό 50ό Παγκύπριο Πρωτάθλημα δεν αποτελεί μόνο μία ακόμη διοργάνωση. Αποτελεί μια γιορτή της κυπριακής κολύμβησης, μια ευκαιρία να τιμηθεί η ιστορία του αθλήματος και παράλληλα να αναδειχθούν οι πρωταγωνιστές του σήμερα και του αύριο. Μεγάλοι χορηγοί της διοργάνωσης είναι η Allwyn και η Arena Ελλάδος, ενώ η Cablenet, ως χορηγός επικοινωνίας, θα μεταδώσει ζωντανά τους αγώνες μέσω live streaming.

Οι προκριματικοί θα αρχίζουν στις 10:00 π.μ. και οι τελικοί στις 6:00 μ.μ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή: 200μ. ελεύθερο, 100μ. πρόσθιο, 400μ. μικτή ατομική, 50μ. πεταλούδα, 200μ. ύπτιο, 1500μ. ελεύθερο, 4Χ100μ. ελεύθερο.

Σάββατο: 50μ. ελεύθερο, 200μ. πρόσθιο, 400μ. ελεύθερο, 100μ.ύπτιο, 100μ. πεταλούδα, 4Χ200μ. ελεύθερο.

Κυριακή: 100μ.ελεύθερο, 50μ. πρόσθιο, 200μ. πεταλούδα, 50μ. ύπτιο, 200μ. μικτή ατομική, 800μ. ελεύθερο, 4Χ100μ. μικτή ομαδική.

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