Η Άρσεναλ ενεργοποίησε τη ρήτρα και έκανε δικό της τον Ινκαπιέ

Κάτοικος Λονδίνου για τα επόμενα πέντε χρόνια θα παραμείνει ο Πιέρο Ινκαπιέ!

Το απόγευμα της Πέμπτης (25/06) η Άρσεναλ ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου κεντρικού αμυντικού μέχρι το καλοκαίρι του 2031, με τους «κανονιέρηδες» να ενεργοποιούν την οψιόν αγοράς που διατηρούσαν, πληρώνοντας 52 εκατομμύρια ευρώ στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο διεθνής στόπερ που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής συμμετέχοντας στο Μουντιάλ με το Εκουαδόρ, είχε μετακομίσει το περασμένο καλοκαίρι στην Άρσεναλ ως δανεικός.

Στο διάστημα παρουσίας του στο Νησί, άφησε θετικότατες εντυπώσεις στον Μικέλ Αρτέτα και τους συνεργάτες του, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 39 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

sport-fm.gr