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Τι αποπλήρωσε ο ΑΠΟΕΛ με τα πρώτα 2.250 εισιτήρια διαρκείας!

ΓΗΠΕΔΟ

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Τι αποπλήρωσε ο ΑΠΟΕΛ με τα πρώτα 2.250 εισιτήρια διαρκείας!

Ο ΑΠΟΕΛ, στο πλαίσιο της δέσμευσής του για διαφάνεια, παρουσιάζει αναλυτικά τις οφειλές και υποχρεώσεις που έχουν αποπληρωθεί μέχρι στιγμής, μέσα από τα έσοδά του από την αγορά των πρώτων 2.250 εισιτηρίων διαρκείας.

Όπως είναι λογικό το μεγαλύτερο μέρος πήγε έναντι οφειλών σε παλιούς ποδοσφαιριστές και προπονητές ενώ αποπληρώθηκαν επίσης μισθοί παικτών-προσωπικού, λειτουργικά έξοδα και προκαταβολές για την προετοιμασία της ομάδας.

Δείτε αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΑΠΟΕΛ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ, παραμένοντας συνεπές στο πλαίσιο της δέσμευσής του, για πλήρη διαφάνεια και υπεύθυνη ενημέρωση προς τον κόσμο της ομάδας, σήμερα προχωρεί σε αναλυτική παρουσίαση των οφειλών και υποχρεώσεων που έχουν αποπληρωθεί μέχρι στιγμής, από τα έσοδα που έχουν προέλθει από την αγορά των πρώτων 2,250 εισιτηρίων διαρκείας.  

Η διανομή των €446,406 έγινε ως εξής:  

  • Έναντι οφειλών σε παλιούς ποδοσφαιριστές και προπονητές, στο πλαίσιο υφιστάμενων διακανονισμών: €273,694
  • Μισθοδοσία ποδοσφαιριστών και προσωπικού: €71,600
  • Λειτουργικά έξοδα, συντήρηση, λογαριασμοί κοινής ωφελείας: €38,400
  • Προκαταβολή για προετοιμασία ομάδας και αεροπορικά εισιτήρια: €62,712

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες, ιδιαίτερα και ξεχωριστά στον κάθε ένα ΑΠΟΕΛίστα που έγινε μέρος αυτής της μεγάλης γαλαζοκίτρινης προσπάθειας, αποκτώντας εισιτήριο διαρκείας.  

Η ανταπόκριση του κόσμου, ενισχύει το μήνυμα ότι η οικογένεια του ΑΠΟΕΛ παραμένει ενωμένη και δυνατή, ιδιαίτερα στις στιγμές που η παρουσία και η στήριξη του κάθε ΑΠΟΕΛίστα έχουν τη μεγαλύτερη αξία.

Κάθε εισιτήριο διαρκείας είναι ένα ακόμη λιθαράκι στο χτίσιμο της επόμενης ημέρας. Μιας ημέρας στην οποία συμμετέχουμε όλοι. Σε αυτή τη συμβολική και ιστορική χρονιά, καλούμε κάθε φίλο της ομάδας να γίνει μέρος της μεγάλης αυτής προσπάθειας. Να συμβάλουμε όλοι μαζί ώστε τα φετινά εισιτήρια διαρκείας να φθάσουν σε ένα αριθμό ρεκόρ, αντάξιο των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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