Με λάμψη του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού και του Σπανούλη το τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης» 2026!

Η Κύπρος ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά ένα από τα σημαντικότερα μπασκετικά γεγονότα της Ευρώπης. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το κλειστό στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» θα φιλοξενήσει το διεθνές τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης», συγκεντρώνοντας κορυφαίες ομάδες και αστέρες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας, Ολυμπιακός Πειραιώς. Η κορυφαία ομάδα της ηπείρου επιστρέφει στην Κύπρο λίγους μήνες μετά την κατάκτηση της EuroLeague, φέρνοντας μαζί της τη λάμψη του ευρωπαϊκού θρόνου και ένα από τα πιο ποιοτικά ρόστερ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η παρουσία των «ερυθρολεύκων» προσδίδει ξεχωριστή αίγλη στη διοργάνωση, προσφέροντας στο φίλαθλο κοινό την ευκαιρία να δει από κοντά τους πρωταγωνιστές της κορυφής της ευρωπαϊκής καλαθόσφαιρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή του Άρη Θεσσαλονίκης, μιας ομάδας που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο «Αυτοκράτορας» επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, με υψηλές φιλοδοξίες και όραμα για την επόμενη μέρα. Η παρουσία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς στον πάγκο του βρίσκεται ο Βασίλης Σπανούλης, μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που ανέδειξε ποτέ το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο οποίος συνεχίζει να γράφει τη δική του ξεχωριστή πορεία από τη θέση του προπονητή.

Το επίπεδο της διοργάνωσης ενισχύεται περαιτέρω από τη συμμετοχή δύο παραδοσιακών ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τη σπουδαία ιστορία και έξι ευρωπαϊκά τρόπαια, καθώς και ο Ερυθρός Αστέρας, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες ομάδες της EuroLeague με τη θερμή στήριξη των φιλάθλων του, συνθέτουν ένα εντυπωσιακό αγωνιστικό σκηνικό.

Το τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης» έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία διεθνή τουρνουά προετοιμασίας στην Ευρώπη, προσελκύοντας κάθε χρόνο ομάδες υψηλού επιπέδου και χιλιάδες φιλάθλους. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει την πιο λαμπρή έκδοση του θεσμού, με την Κύπρο να μετατρέπεται για τρεις ημέρες στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

11-13 Σεπτεμβρίου 2026, «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία». Εκεί όπου ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, ο ιστορικός Άρης και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ συναντιούνται σε μια γιορτή που κανείς φίλος του αθλήματος δεν πρέπει να χάσει.

Εισιτήρια θα διατίθενται, από την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 09:30, στο soldoutticketbox.com