Τα δάκρυα του Νεϊμάρ για την επιστροφή μετά από 980 ημέρες!

Μπορεί να πήρε μόλις περίπου 14 λεπτά συμμετοχής απέναντι στη Σκωτία στο πανεύκολο 3-0 της Βραζιλίας απέναντι στους Βρετανούς, αλλά ήταν η καλύτερη ώθηση που θα μπορούσε να λάβει για τη συνέχεια του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Νεϊμάρ στην πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας έπειτα από 980 μέρες, δημιούργησε ευκαιρίες για γκολ, ήταν ορεξάτος και στο φινάλε του ματς με τους Σκωτσέζους δεν μπορούσε να ... βάλει κόντρα στα δάκρυά του.

Από τον Οκτώβριο του 2023 είχε να παίξει με το εθνόσημο στο στήθος και τώρα θα επιχειρήσει να βοηθήσει ακόμα πιο πολύ τη «σελεσάο» για να φτάσει... μέχρι τέλους στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Neymar was in tears after his first match for Brazil since October 2023 🥺 pic.twitter.com/p7hKmq0H5E — B/R Football (@brfootball) June 25, 2026

Πηγή: sport-fm.gr