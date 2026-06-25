Κλείνει τον Καρβαχάλ η Κόμο

Ο Ντάνι Καρβαχάλ είπε αντίο στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια, στα οποία κατάφερε να κατακτήσει έξι Champions League και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία για λογαριασμό της Κόμο!

Αυτό, τουλάχιστον, αναφέρουν τα ιταλικά Μέσα με τον Ισπανό δεξιό μπακ να έχει έρθει σε επικοινωνία τις τελευταίες ημέρες με τον αρχιτέκτονα της περσινής έκπληξης της Serie A, Σεσκ Φάμπρεγκας.

Η υπόθεση είναι σε πολύ καλό στάδιο και δεν αποκλείεται άμεσα να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνηση του Καρβαχάλ στην Κόμο.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον Καρβαχάλ, χάνοντας τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα της «βασίλισσας» εξαιτίας των πολλών τραυματισμών που αντιμετώπιζε.

sport-fm.gr