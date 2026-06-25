Από το Νο27 του κόσμου στην Κίνα ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

H Κίνα είναι ο επόμενος σταθμός για τον Πέτρο Χριστοδουλίδη, Νο27 πλέον της παγκόσμιας κατάταξης στην κατηγορία των -66 κιλών. Εκεί θα δώσει το δεύτερο αγώνα στο «παράθυρο» Ολυμπιακής πρόκρισης που άνοιξε την περασμένη βδομάδα. Ο Κύπριος τζουντόκα θα αγωνιστεί στο Grand Prix του Qingdao, όπου μετέχουν 508 αθλητές από 58 χώρες.

Στο Grand Prix του Qingdao θα συμμετάσχουν επίσης η Σοφία Ασβεστά (-52kg), η Ζανέτ Μιχαηλίδου (-78kg), o Γιώργος Κρουσανιωτάκης (-100kg) και ο Γιάννης Αντωνίου (+100kg).

Μετά την συμμετοχή του στο Grand Slam της Μογγολίας και την κατάκτηση της 9η θέσης, ο Πέτρος συγκέντρωσε συνολικά 160 βαθμούς στην προσπάθειά τους για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

«Ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας. Στη Μογγολία κέρδισα τον αθλητή από τις Φιλιππίνες και στη συνέχεια αγωνίστηκα απέναντι στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή και Νο1 του κόσμου, τον Ιάπωνα Takeoka Takeshi. Παρότι ηττήθηκα, θεωρώ ότι αγωνίστηκα πάρα πολύ καλά και του έδωσα έναν δύσκολο αγώνα. Μάλιστα, στην αρχή του αγώνα έφτασα πολύ κοντά στο να προηγηθώ. Κρατάω την καλή μου εμφάνιση και συνεχίζω τη δουλειά για τους επόμενους αγώνες της Ολυμπιακής πρόκρισης» δήλωσε ο Κύπριος Τζουντόκα

Στο Grand Slam της Μογγολίας την 9η θέση κατέλαβαν επίσης η Σοφία Ασβεστά (-52kg), ο Γιάννης Αντωνίου (+100kg) και ο Γιώργος Κρουσανιωτάκης (-100kg), ενώ η Ζανέτ Μιχαηλίδου (-78kg) πραγματοποίησε επίσης πολύ καλή εμφάνιση.

Όσον αφορά το Grand Prix του Qingdao, ο Πέτρος Χριστοδουλίδης δήλωσε:

«Γνωρίζω ότι με περιμένει ένας πολύ δύσκολος αγώνας στην Κίνα, όμως νιώθω έτοιμος και προετοιμασμένος για ό,τι έχω να αντιμετωπίσω. Έχω δουλέψει σκληρά, πιστεύω στις δυνατότητές μου και στόχος μου είναι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να διεκδικήσω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα»

Για να συνεχίσει την πορεία του προς την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, ο Πέτρος βασίζεται στη σημαντική υποστήριξη των χορηγών και των φορέων που τον στηρίζουν έμπρακτα στην προσπάθειά του.

Όπως δήλωσε, η συμβολή της Allwyn και της Χαραλαμπίδης/Κρίστης, καθώς και η διαρκής στήριξη της Ομοσπονδίας, του ΚΟΑ, της ΚΟΕ και του προγράμματος #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επίτευξη των στόχων του.

Ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι τον εμπιστεύονται και τόνισε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό για να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη τους.