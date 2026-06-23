Με ανατροπή η Αλγερία «λύγισε» την Ιορδανία και ελπίζει για πρόκριση

Σε μια αναμέτρηση με ένταση, ρυθμό και διαρκείς εναλλαγές συναισθημάτων, η Αλγερία κατάφερε να φύγει νικήτρια με 2-1 απέναντι στην Ιορδανία για τη 2η αγωνιστική του 10ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Οι Ιορδανοί προηγήθηκαν με τον Αλ Ρασντάν, όμως η ομάδα του Μαχρέζ αντέδρασε, ισοφάρισε με τον Μπενμπουαλί και ολοκλήρωσε την ανατροπή στο φινάλε με τον Γκουιρί, μένοντας «ζωντανή» στη μάχη της πρόκρισης.

Το ματς

Το ματς ξεκίνησε με την Αλγερία να ψάχνει από νωρίς ένα γκολ και την Ιορδανία να προσπαθεί με αντεπιθέσεις να «χτυπήσει» στην κόνρα. Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, η τυπικά γηπεδούχος πέτυχε τον στόχο της, καθώς ο Νιζάρ Αλ Ρασντάν εκμεταλλεύτηκε μια φάση που εξελίχθηκε κόντρα στη ροή του αγώνα και με δυνατό σουτ, το οποίο βρήκε και σε σώματα, άνοιξε το σκορ για το 1-0. Μέχρι εκείνο το σημείο, οι Αλγερινοί είχαν τον έλεγχο και τις καλύτερες στιγμές, με τον Ριγιάντ Μαχρέζ να δημιουργεί συνεχώς ρήγματα, αλλά να μην βρίσκει στόχο στην τελική προσπάθεια.Η πίεση της Αλγερίας κορυφώθηκε λίγο πριν το ημίχρονο και συνεχίστηκε στο δεύτερο μέρος, με διαδοχικά σουτ των Μάζα και Γκουιρί, όμως ο Αμπντουλαΐλα κράτησε όρθια την Ιορδανία με καθοριστικές επεμβάσεις. Το παιχνίδι απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη ένταση μετά το cooling break, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν χώρους και ρυθμό. Η λύση για την Αλγερία ήρθε τελικά από στημένη φάση. Στο 69’, ο Μαχρέζ εκτέλεσε ιδανικά το κόρνερ και ο νεοεισελθών Μπεντουαλί με όμορφη κεφαλιά νίκησε την άμυνα των Ιορδανών για το 1-1, βάζοντας ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, η Αλγερία πίεσε για την ανατροπή και πέτυχε τον στόχο της στο 85'. Επειτα από ακόμη μία εκτέλεση κόρνερ, η άμυνα της Ιορδανίας δεν κατάφερε να απομακρύνει σωστά την μπάλα. Μέσα στην αναμπουμπούλα που δημιουργήθηκε στην περιοχή, ο Γκουιρί βρέθηκε στο σωστό σημείο και από κοντινή απόσταση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, «γυρίζοντας» πλήρως το ματς υπέρ της Αλγερίας και ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

Ιορδανία - Αλγερία 1-2

Γκολ: Αλ-Ρασντάν Νιζάρ (36') - Μπενμπουαλί (46'), Γκουιρί (85')

Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)Κίτρινες κάρτες: Αμπού Νταχάμπ (64') - Ζερούκι (44')

Ιορδανία: Αμπουλαίλα, Νασίμπ, Αλ Αράμπ, Αμπού Νταχάμπ (90' Ομπάιντ), Χαντάντ, Αλ Ρασντάν, Αλ Ραγουαμπντέ, Αμπού Ταχά (85' Χασίς), Αλ Μαρντί (76') Αλ Φακχούρι, Ολβάν (90' Σαράρα), Τάμαρι (85' Αζάιζεχ)

Αλγερία: Ζιντάν, Αϊτ-Νουρί, Μπενσεμπαϊνί, Μαντί, Μπελγκαλί, Μάζα (85' Νούρι), Ζερούκι (46' Μπενταλέμπ), Μπουνταουί (46' Μπενμπουαλί), Τσαϊμπί, Μαχρέζ (76' Χαντζ Μούσα), Γκουϊρί (85' Μπελάντ)

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