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Αργεντινή - Αυστρία: Γιαγιά 100 χρονών με πλακάτ για τον Μέσι

ΓΗΠΕΔΟ

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Αργεντινή - Αυστρία: Γιαγιά 100 χρονών με πλακάτ για τον Μέσι

Μια γιαγιά 100 ετών θαυμάστρια του Λιονέλ Μέσι ήταν στις εξέδρες του γηπέδου του Ντάλας για την αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αυστρία.

Η Αργεντινή επικράτησε με 2-0 της Αυστρίας στο Ντάλας κλειδώνοντας την πρόκριση με τον Λιονέλ Μέσι να σημειώνει δύο τέρματα και να φτάνει τα 18, όντας πλέον ο πρώτος σκόρερ σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Στις εξέδρες του γηπέδου του Ντάλας στο τέλος της αναμέτρησης η κάμερα έπιασε μια γιαγιά 100 χρονών να είναι παρούσα!

Η συγκεκριμένη γιαγιά κρατούσε ένα πλακάτ όπου έγραφε πάνω την ηλικία της και ότι ήταν θαυμάστρια του Μέσι!

gazzetta.gr 

 

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