Αργεντινή - Αυστρία: Γιαγιά 100 χρονών με πλακάτ για τον Μέσι

Η Αργεντινή επικράτησε με 2-0 της Αυστρίας στο Ντάλας κλειδώνοντας την πρόκριση με τον Λιονέλ Μέσι να σημειώνει δύο τέρματα και να φτάνει τα 18, όντας πλέον ο πρώτος σκόρερ σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Στις εξέδρες του γηπέδου του Ντάλας στο τέλος της αναμέτρησης η κάμερα έπιασε μια γιαγιά 100 χρονών να είναι παρούσα!

Η συγκεκριμένη γιαγιά κρατούσε ένα πλακάτ όπου έγραφε πάνω την ηλικία της και ότι ήταν θαυμάστρια του Μέσι!

🚨🇦🇷 𝗡𝗘𝗪: There is a 100 year old Messi fan in the stands! pic.twitter.com/xPsObBn3q9 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 22, 2026

gazzetta.gr