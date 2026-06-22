Ρεκόρ που σπάνε το ένα μετά το άλλο και ρεκόρ που έρχονται...

Στην εκκίνηση της διοργάνωσης, μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου όπως οι Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Μπαπέ, Χάρι Κέιν και Έρλινγκ Χάαλαντ βρήκαν δίχτυα, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στη διοργάνωση.

Στο στόχαστρο το ρεκόρ του Κλόζε

Ο Λιονέλ Μέσι, με το χατ-τρικ στην πρεμιέρα της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία (3-0), έφτασε τα 16 γκολ σε Μουντιάλ και ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε, με τον Αργεντινό να έχει πλέον την ευκαιρία να μείνει μόνος πρώτος στη σχετική λίστα. Κοντά του βρίσκεται ο Κιλιάν Μπαπέ με 14 τέρματα, ενώ ο Χάρι Κέιν ακολουθεί πιο πίσω.

O Κέιν και το ρεκόρ της Αγγλίας

Ο αρχηγός της Αγγλίας, με δύο γκολ απέναντι στην Κροατία (4-2), έφτασε τα 10 γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας τον Γκάρι Λίνεκερ στην κορυφή των σκόρερ της Αγγλίας στη διοργάνωση, ενώ παράλληλα έγινε ο δεύτερος Άγγλος με γκολ σε τρία διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα.

Μάχη για το «Χρυσό Παπούτσι»

Ο Μπαπέ (8 γκολ στο προηγούμενο Μουντιάλ), ο οποίος κατέρριψε το ρεκόρ τερμάτων με τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας φτάνοντας τα 58 γκολ και ο Κέιν διεκδικούν εκ νέου το Χρυσό Παπούτσι, με τους Μέσι, Ντένις Ουντάβ και Τζόναθαν Ντέιβιντ να βρίσκονται ήδη ψηλά στη λίστα των σκόρερ, αλλά το ενδιαφέρον παραμένει ανοιχτό.

O Ρονάλντο και οι ιστορικές επιδόσεις

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε έξι Μουντιάλ, ενώ σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών κατέγραψε ρεκόρ ως ο γηραιότερος βασικός παίκτης σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Χάαλαντ και η Νορβηγία

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, στο ντεμπούτο του σε Μουντιάλ, σημείωσε δύο γκολ απέναντι στο Ιράκ (4-1), ισοφαρίζοντας το ρεκόρ κορυφαίου σκόρερ της Νορβηγίας στη διοργάνωση και απειλώντας ήδη νέα ιστορικά επιτεύγματα.

Ο άγνωστος Ελόϊ Ρουμ

Το Κουρασάο πήρε τον πρώτο βαθμό της Ιστορίας του στην κορυφαία διοργάνωση, αποσπώντας ισοπαλία 0-0 από τον Ισημερινό. Οι Νοτιοαμερικανοί κυριάρχησαν στον αγώνα, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες, αλλά ο Ελόι Ρουμ «κατέβασε ρολά» και κράτησε στο μηδέν τους παίκτες του Ισημερινού. Ο τερματοφύλακας του Κουρασάο «έγραψε Ιστορία» στο Παγκόσμιο Κύπελλο κάνοντας 15 αποκρούσεις στον αγώνα, ένα ρεκόρ στα χρονικά του τουρνουά.

Ρεκόρ και σε άλλες κατηγορίες

Ιστορικές επιδόσεις καταγράφονται και σε άλλες στατιστικές κατηγορίες, όπως οι ηλικιακοί δείκτες συμμετοχής (με τον τερματοφύλακα Βοζίνια από το Πράσινο Ακρωτήρι να ξεχωρίζει), αλλά και οι αποβολές, οι οποίες έχουν ήδη φτάσει σε υψηλό αριθμό σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις.

Παρά το γεγονός ότι το τουρνουά βρίσκεται ακόμη στην αρχή, το Μουντιάλ 2026 δείχνει ήδη ότι μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις πιο παραγωγικές διοργανώσεις σε επίπεδο ρεκόρ και ιστορικών επιδόσεων.

ΑΠΕ - ΜΠΕ