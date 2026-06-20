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Εύκολα οι ΗΠΑ στους «32»

ΓΗΠΕΔΟ

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Εύκολα οι ΗΠΑ στους «32»

Η αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής κρίθηκε εν πολλοίς από το πρώτο 45λεπτο.

Μετά το Μεξικό, άλλη μία εκ των διοργανωτών του Μουντιάλ 2026 εξασφάλισε και μαθηματικά το «εισιτήριο» για τους «32» του τουρνουά. Οι ΗΠΑ επικράτησαν της Αυστραλίας με 2-0 στο Σιάτλ, έκαναν το 2Χ2 στον 4ο όμιλο και, πλέον, αυτό που θα περιμένουν είναι να μάθουν το όνομα του αντιπάλου τους στην επόμενη φάση.

Η αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής κρίθηκε εν πολλοίς από το πρώτο 45λεπτο, διάστημα στο οποίο η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, προηγήθηκε με 2-0 των «Καγκουρό». Ο Μπάλογκαν στο 11ο λεπτό μπήκε στην περιοχή, πάσαρε κάθετα προς την εστία του Μπιτς και ο Μπέρτζις στην προσπάθειά του ν' απομακρύνει την μπάλα την έστειλε άθελά του στα δίχτυα της Αυστραλίας (1-0).

Οι Αμερικανοί είχαν τον απόλυτο έλεγχο στον αγώνα και στο 43' πέτυχαν και δεύτερο τέρμα με την κεφαλιά του Φρίμαν μετά την προσωρινή απόκρουση του Μπιτς στο βολέ του Ντεστ. Φάση στην οποία εκτέθηκε ο βοηθός του Τσβάιερ, ο οποίος υπέδειξε σε θέση οφσάιντ τον 21χρονο αμυντικό της Βιγιαρεάλ. Και που γρήγορα διόρθωσε το VAR, μιας και ο νεαρός παίκτης ξεκίνησε από κανονική θέση πριν «γράψει» το 2-0. 

Οι τρεις αλλαγές που έκανε ο Πόποβιτς στο ξεκίνημα του β' μέρους δεν βοήθησαν την Αυστραλία να σκοράρει για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Πλέον, οι «Socceroos» θα παίξουν «τελικό» πρόκρισης με την Παραγουάη.  

Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία)

Κίτρινες: Ρόμπινσον, Μπάλογκαν, Ρίτσαρντς - Μπος, Τσιρκάτι, Σούταρ, Ιταλιάνο

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΗΠΑ (Μαουρίσιο Ποτσετίνο): Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ρέαμ, Ρόμπινσον (80' Τράστι), Τίλμαν, Άνταμς, Ντεστ, ΜακΚένι (90'+6 Ρέινα), Πέπι (74' Μπερχάλτερ), Μπάλογκαν (90'+6 Ράιτ) 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Τόνι Πόποβιτς): Μπιτς, Ιταλιάνο, Τσιρτσάτι, Σούταρ, Μπέρτζις (46' Τζέρια), Μπος, Ονίλ, Οκόν-Ένγκστλερ (78' Ιρβάιν), Λέκι (61' Βολπάτο), Βελουπιλάι (46' Μετκάλφ), Τουρέ (46' Ιρανκούντα)

 

 

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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