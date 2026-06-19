Ανρί: «Ο Ρονάλντο δεν θα αποτελέσει ποτέ πρόβλημα, είναι η λύση»

Ένα μπαράζ κριτικής ακολούθησε την παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στην ισοπαλία (1-1) της Πορτογαλίας με την ΛΔ του Κονγκό. «Φαίνεται ότι ο χρόνος έχει προλάβει τον Ρονάλντο. Θέλει ο Μαρτίνεθ να παραμείνει φίλος του;», ανέφεραν μεταξύ αλλων, όπως αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα «O' Jogo».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συμπεριλήφθηκε στην χειρότερη ενδεκάδα του πρώτου γύρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Τιερί Ανρί, αφού αρχικά επέκρινε την απόδοση του Κριστιάνο Ρονάλντο, έκανε πίσω και υπερασπίστηκε τον παίκτη και εξήγησε το λάθος του Ρονάλντο: «Η ομάδα πρέπει να μαρκάρει, όχι εσύ», είπε

Ο πρώην Γάλλος επιθετικός και νυν τηλεοπτικός σχολιαστής τόνισε ότι ο Ρονάλντο δεν θα είναι ποτέ το πρόβλημα για την πορτογαλική ομάδα, αλλά μάλλον η λύση:

«Πολλοί μίλησαν για τον Λιονέλ Μέσι ως τη λύση στα προβλήματα της Αργεντινής, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα για την Πορτογαλία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα αποτελέσει ποτέ πρόβλημα, είναι η λύση», υπερασπίστηκε.

Επίσης, θεώρησε ότι η απόδοσή του ήταν λάθος του προπονητικού επιτελείου και των άλλων παικτών, οι οποίοι έχουν την ευθύνη να «τον βάλουν στην καλύτερη δυνατή θέση στο γήπεδο για να είναι πιο αποφασιστικός».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ