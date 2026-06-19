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Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο ΗΠΑ-Αυστραλία

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Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο ΗΠΑ-Αυστραλία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου στρέφονται απόψε στο Σιάτλ, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία αναμετρώνται στις 22:00 στο επιβλητικό Lumen Field για τη 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η αναμέτρηση θεωρείται κομβική για την εξέλιξη του γκρουπ, καθώς ενδέχεται να κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πρωτιά και το πλεονέκτημα ενόψει της φάσης των νοκ άουτ.

Παράλληλα, η Stoiximan προσφέρει στους φίλους του ποδοσφαίρου και του στοιχήματος Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της αγωνιστικής.

Η νίκη των ΗΠΑ προσφέρεται σε απόδοση 1.68 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 4.41 και η επικράτηση των Αυστραλών στα 5.61.

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Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να έχουν από 1+ σουτ εντός εστίας οι ΜακΚένι και Μπερχάλτερ και 2+ σουτ εντός εστίας ο Μπάλογκαν δίνεται στα 7.81.

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, το combo συνολικές κάρτες over 3,5, κόρνερ over 8,5 και γκολ over 2,5, δίνεται στα 9.00.

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World Cup 2026

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