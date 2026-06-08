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Τι λένε οι ειδικοί για τη νέα κατάρρευση του Έρικσεν και τη λειτουργία του απινιδωτή

ΓΗΠΕΔΟ

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Τι λένε οι ειδικοί για τη νέα κατάρρευση του Έρικσεν και τη λειτουργία του απινιδωτή

«Σαν να σε κλοτσά άλογο»

Η νέα κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία προκάλεσε ξανά σοκ, παρότι ο έμπειρος μέσος είναι -σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις- σε σταθερή κατάσταση και υποβάλλεται σε πλήρη καρδιολογικό έλεγχο. Το περιστατικό άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τον εμφυτευμένο απινιδωτή (ICD) που φέρει από το 2021.

Καρδιολόγος που μίλησε σε διεθνή ΜΜΕ ανέλυσε τις πιθανές αιτίες ενός τέτοιου επεισοδίου, τονίζοντας ότι «οι εξηγήσεις μπορεί να είναι πολλές» και στάθηκε ιδιαίτερα στη λειτουργία του ICD. Όπως εξήγησε, οι παρεμβάσεις του απινιδωτή μπορούν να είναι εξαιρετικά έντονες, καθώς «μοιάζουν με τη χρήση ενός κανονικού απινιδωτή πάνω στο σώμα», με αρκετούς ασθενείς να περιγράφουν το σοκ «σαν να σε κλοτσά άλογο».

Ο απινιδωτής του Έρικσεν παρακολουθεί συνεχώς τον καρδιακό ρυθμό και επεμβαίνει όταν εντοπίσει επικίνδυνες αρρυθμίες. Μπορεί να δώσει μικρούς παλμούς όταν η καρδιά επιβραδύνει, να στείλει γρήγορες χαμηλής ενέργειας εκφορτίσεις σε περίπτωση ταχυκαρδίας ή -αν χρειαστεί- να προκαλέσει ηλεκτροσόκ για να επαναφέρει τον φυσιολογικό παλμό.

Οι εξετάσεις των επόμενων ημερών θα δείξουν τι ακριβώς προκάλεσε το νέο επεισόδιο, με την ιατρική ομάδα της Δανίας να παραμένει σε στενή παρακολούθηση της κατάστασης.

Κατηγορίες

FIFA World Cup 2026

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