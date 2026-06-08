«Κλείνει» με Ντιουνκού, «φούντωσε» η φημολογία για Κακουλλή

Ορθάνοικτα παραμένουν τα κεφάλαια που αφορούν στις προσθήκες και στις ανανεώσεις στην Ομόνοια. Οι Ντιουνκού και Σεμέδο είναι οι μοναδικοί που έχουν απομείνει ώστε να δώσουν την απάντηση τους. Η περίπτωση του πρώτου αναμένεται πως θα τελειώσει μέσα στην εβδομάδα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ενώ για τον δεύτερο χρειάζονται… άλλοι χειρισμοί και κυρίως υπομονή.

Απ’ εκεί και πέρα, φούντωσε για τα καλά η φημολογία περί επιστροφής του Ανδρόνικου Κακουλλή στο «τριφύλλι». Ο Κύπριος επιθετικός απολαμβάνει από σήμερα τις διακοπές του αφού ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις με την Εθνική, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν, ο ίδιος προκρίνει την επιστροφή του στην Ομόνοια.

Από το στρατόπεδο των πρασίνων δεν επιβεβαιώνεται αλλά ούτε και διαψεύδεται το παραμικρό. Υπενθυμίζουμε πως ο 24χρονος μεταγράφηκε στην ομάδα της Λεμεσού για το Καλοκαίρι του 2025, αφού πέρασε ένα περίπου τρίμηνο στη σουηδική ΑΙΚ. Με τον Άρη, υπέγραψε 3ετές συμβόλαιο.