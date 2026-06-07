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ΒΙΝΤΕΟ: «Πάγωσαν» στην Εθνική Ισπανίας μετά από «δολοφονικό» μαρκάρισμα του Γκάβι στον Ρόδρι

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: «Πάγωσαν» στην Εθνική Ισπανίας μετά από «δολοφονικό» μαρκάρισμα του Γκάβι στον Ρόδρι

Ο Γκάβι πραγματοποίησε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα εις βάρος του Ρόδρι στην προπόνηση της Ισπανίας, με τον κόσμο να... τρομάζει.

Το φετινό Μουντιάλ ολοένα και πλησιάζει και οι 48 χώρες που θα λάβουν μέρος στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού ανεβάζουν στροφές ενόψει της πρώτης σέντρας.

Η ένταση των προπονήσεων ανεβαίνει, όπως και η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των ποδοσφαιριστών, ούτως ώστε να κερδίσουν μια θέση στην ενδεκάδα της ομάδας τους. Στο πλαίσιο αυτό είδαμε και ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Ισπανίας.

Η Ρόχα βρίσκεται ήδη στη Βόρειο Αμερική και στην ανοιχτή της προπόνηση συνέβη ένα περιστατικό που ανησύχησε τον κόσμο, καθώς ο Γκάβι έκανε ένα... δολοφονικό πάτημα πάνω στον Ρόδρι, με τον δεύτερο να πέφτει αμέσως στο χορτάρι και άπαντες να «παγώνουν».

Ευτυχώς για τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι σηκώθηκε χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, ωστόσο η δυσαρέσκειά του προς το πρόσωπο του συμπαίκτη του ήταν εμφανής..

gazzetta.gr

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