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Θριαμβευτική επανεκλογή Πέρεθ στη Ρεάλ, προανήγγειλε επιστροφή Μουρίνιο

ΓΗΠΕΔΟ

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Θριαμβευτική επανεκλογή Πέρεθ στη Ρεάλ, προανήγγειλε επιστροφή Μουρίνιο

Άνετη νίκη στο μπρα-ντε-φερ με τον Ενρίκε Ρικέλμε

Νέος πρόεδρος ο… παλιός στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μεγάλος νικητής στις εκλογές της «βασίλισσας» ήταν ο Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος πήρε το 65% των ψήφων (21.741), με τον Ενρίκε Ρικέλμε να παίρνει το 35% (11.814). Συνεπώς θα βρίσκεται στον προεδρικό θώκο έως το 2030.

Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών, ο 79χρονος παράγοντας προανήγγειλε την πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο, δίνοντας σύνθημα για το 16ο Champions League.

«Είμαι ακόμα εδώ, τα μέλη με ξέρουν. Είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε η Ρεάλ Μαδρίτης να συνεχίζει να κερδίζει τίτλους. Θα συνεχίσουμε να είμαστε περήφανοι για το Σαντιάγο Μπερναμπέου, το καλύτερο στάδιο στον κόσμο», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επόμενη ημέρα στον πάγκο της ομάδας. «Είμαι περήφανος που έχουμε τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, είμαι περήφανος που ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο, ένας Madridista όπως ο Ζοσέ Μουρίνιο, επιστρέφει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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