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Η FIFA εισάγει μία νέα αντιρατσιστική χειρονομία στο Μουντιάλ 2026

ΓΗΠΕΔΟ

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Η FIFA εισάγει μία νέα αντιρατσιστική χειρονομία στο Μουντιάλ 2026

H FIFA προχώρησε σε μία καινοτομία ενόψει του επερχόμενου Μουντιάλ, δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να σταματήσουν τον αγώνα, σε περίπτωση ρατσιστικού επεισοδίου.

Ένα νέο πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού θα τεθεί σε ισχύ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, δίνοντας στους παίκτες τη δυνατότητα να αναφέρουν μεροληπτικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο Χένρι Γουίντερ, οι ποδοσφαιριστές που δέχονται ρατσιστικές προσβολές από αντιπάλους, θεατές ή άλλα άτομα θα μπορούν να κάνουν σήμα στον διαιτητή, σταυρώνοντας τα χέρια τους σε σχήμα «Χ».

Η χειρονομία αυτή, η οποία αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για την καταπολέμηση των διακρίσεων στο ποδόσφαιρο θα ενεργοποιεί αυτόματα την τριβάθμια διαδικασία κατά του ρατσισμού της FIFA.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ο διαιτητής θα εκδίδει προειδοποίηση μέσω του συστήματος μεγαφώνων του σταδίου. Εάν η ρατσιστική συμπεριφορά συνεχιστεί, ο αγώνας μπορεί να διακοπεί για έως και 15 λεπτά, ενώ σε περίπτωση που προκύψουν περαιτέρω περιστατικά και μετά την επανέναρξη, ο διαιτητής θα έχει την εξουσία να προχωρήσει στη πλήρη διακοπή της αναμέτρησης.

«Η Παγκόσμια Αντίσταση κατά του Ρατσισμού είναι η παγκόσμια πρωτοβουλία της FIFA για την καταπολέμηση όλων των μορφών ρατσισμού στο ποδόσφαιρο μέσω μιας προσέγγισης μηδενικής ανοχής».

«Έχοντας εγκριθεί ομόφωνα από τις 211 Ομοσπονδίες-Μέλη της FIFA στο 74ο Συνέδριο της FIFA τον Μάιο του 2024, η Παγκόσμια Αντίσταση κατά του Ρατσισμού έχει πέντε βασικούς τομείς δράσης για τον τερματισμό του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο», ανέφερε η Ομοσπονδία στην ανακοίνωση της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η FIFA εισήγαγε για πρώτη φορά τη χειρονομία με τα σταυρωμένα χέρια το 2024. Αρχικά δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών κ20 στην Κολομβία, ενώ το περασμένο καλοκαίρι χρησιμοποιήθηκε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όμως τώρα είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί στο υψηλότερο επίπεδο.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗFIFA World Cup 2026

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