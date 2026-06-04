Βίντεο του Παναθηναϊκού με 18 φάσεις από το Game 1 των τελικών

Έντονο αποδεικνύεται το... τρίτο ημίχρονο του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσιοποίησε βίντεο με 18 φάσεις από το πρώτο παιχνίδι της σειράς απέναντι στον Ολυμπιακό, επιχειρώντας να αναδείξει ζητήματα που προέκυψαν από τα κριτήρια της διαιτησίας στο ΣΕΦ.

Οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα με 82-76 στο Game 1, σε ένα παιχνίδι στο οποίο βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ για μεγάλο διάστημα, ωστόσο επέστρεψαν και διεκδίκησαν μέχρι τέλους την ανατροπή. Παρά την αγωνιστική διάσταση της αναμέτρησης, η συζήτηση τις τελευταίες ώρες έχει στραφεί σε αρκετές διαιτητικές αποφάσεις των Τσαρούχα, Τσιμπούρη, Κατραχούρα, που προκάλεσαν αντιδράσεις.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Παναθηναϊκός με λεζάντα «Τα σχόλια δικά σας...» περιλαμβάνονται 18 διαφορετικές φάσεις με αποφάσεις για φάουλ και no call, με τους ανθρώπους της ομάδας να υποστηρίζουν ότι υπήρξαν διαφορετικά κριτήρια σε παρόμοιες περιπτώσεις επαφών. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι φάσεις παρουσιάζονται σχεδόν εναλλάξ, με καταλογισμό φάουλ στη μία περίπτωση και συνέχιση του παιχνιδιού στην επόμενη, παρά τις εμφανείς ομοιότητες που - κατά την άποψη των «πρασίνων» - υπάρχουν μεταξύ τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πολυσυζητημένη φάση με τον καταλογισμό φάουλ εις βάρος του Κέντρικ Ναν και υπέρ του Εβάν Φουρνιέ με το σκορ στο 75-73, με τον Παναθηναϊκό να υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει παράβαση και ότι ο καταλογισμός της συγκεκριμένης φάσης αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της ασυνέπειας που καταγράφεται στο σύνολο των αποφάσεων.

Δείτε το βίντεο:

sport-fm.gr