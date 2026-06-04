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Τέλος εποχής στη Νάπολι: Παρελθόν με κάθε επισημότητα ο Κόντε

ΓΗΠΕΔΟ

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Τέλος εποχής στη Νάπολι: Παρελθόν με κάθε επισημότητα ο Κόντε

Σε νέα εποχή περνάει η Νάπολι. Οι «παρτενοπέι» ανακοίνωσαν την κοινή συναινέσει της συνεργασίας τους με τον Αντόνιο Κόντε, ευχαριστώντας τον Ιταλό τεχνικό για την προσφορά του στον σύλλογο. Ο έμπειρος προπονητής θα ψάξει πλέον αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Κόντε ανέλαβε τη Νάπολι το καλοκαίρι του 2024 και την οδήγησε στην 4η Serie A της ιστορίας της στην πρώτη του σεζόν. Τον Δεκέμβρη του 2025, κατέκτησε με τους Ναπολιτάνους και το Supercoppa.

«Η Νάπολι ανακοινώνει ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με τον Αντόνιο Κόντε και το επιτελείο του για τον χωρισμό των δρόμων τους πριν από τη λήξη των συμβολαίων τους. Κατά τη διάρκεια των δύο σεζόν που ήταν επικεφαλής, ο Κόντε οδήγησε την Νάπολι στην κατάκτηση του τέταρτου πρωταθλήματος στις 23 Μαΐου 2025 και του ιταλικού Super Cup στις 22 Δεκεμβρίου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον προπονητή και την ομάδα του για την εξαιρετική τους δουλειά. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον και τις επόμενες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στην καριέρα τους. Ευχαριστούμε μίστερ», αναφέρει η ανακοίνωση της Νάπολι.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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