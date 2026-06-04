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Ο Μουρίνιο αρνήθηκε ότι συμμετείχε στο viral βίντεο του Πέρεθ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μουρίνιο αρνήθηκε ότι συμμετείχε στο viral βίντεο του Πέρεθ

Ο Ζοζέ Μουρίνιο αρνήθηκε ότι εμφανίστηκε με φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης σε βίντεο για την προεκλογική εκστρατεία του Φλορεντίνο Πέρεθ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της πορτογαλικής «Record», ο Ζοζέ Μουρίνιο επικοινώνησε με την Μπενφίκα και τους διαβεβαίωσε ότι δεν συμμετείχε στο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ντυμένος με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Πιο συγκεκριμένα, ο «Special One» ενημέρωσε τους «αετούς» ότι επρόκειτο για ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αρνούμενος την άμεση εμπλοκή του.

Υπενθυμίζεται ότι αργά το βράδυ της Τετάρτης (03/06), η σελίδα της προεκλογικής εκστρατείας του Φλορεντίνο Πέρεθ δημοσίευσε ένα βίντεο όπου ο Πορτογάλος προπονητής εμφανίζεται να φοράει μια φανέλα του ισπανικού συλλόγου, κάτι που αποτελούσε επιβεβαίωση ότι θα αναλάβει τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, εάν φυσικά ο Πέρεθ κερδίσει τις προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη Κυριακή (07/06).

Ο Μουρίνιο πάντως, φαίνεται να έχει συμφωνήσει σε όλα με τη «βασίλισσα», ενώ έχει δώσει παράλληλα και την έγκριση του για τις επικείμενες μεταγραφές των Ιμπραΐμα Κονάτε και Ντένζελ Ντάμφρις.

Μάλιστα, οι «μερένχες» αναμένεται να καταβάλλουν αποζημίωση ύψους 10 εκατομμυριών ευρώ στον σύλλογο από τη Λισαβόνα, ώστε να αποδεσμεύσει το συντομότερο δυνατόν τον Πορτογάλο προπονητή.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

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