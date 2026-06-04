Η FIFA απαγορεύει στους φιλάθλους να φέρουν δικά τους μπουκάλια νερού στο Μουντιάλ 2026

Αν και αρχικά είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα επιτρεπόταν, η FIFA τελικά αποφάσισε να απαγορεύσει στους φιλάθλους να έχουν τα δικά τους μπουκάλια νερού στα στάδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Μέσω email που εστάλη στους κατόχους εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο και αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα «The Athletic», η FIFA τους ενημερώνει ότι «τα επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού δεν επιτρέπονται πλέον στα στάδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Ωστόσο, μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, ο επίσημος Κώδικας Δεοντολογίας της FIFA για τα Στάδια ανέφερε ότι «για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ασάφεια, άδεια, διαφανή, επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά μπουκάλια με μέγιστη χωρητικότητα ενός λίτρου μπορούν να εισαχθούν στο στάδιο».

«Η FIFA αποφάσισε να απαγορεύσει τα μπουκάλια νερού για να αποτρέψει κάθε κίνδυνο τραυματισμού παικτών και θεατών», εξήγησε εκπρόσωπος της FIFA, μιλώντας στο Reuters.

Αυτή η απόφαση έχει προκαλέσει ανησυχίες μεταξύ των οπαδών σχετικά με την διαχείριση της θερμότητας, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν μεταξύ 26 και 28 βαθμών Κελσίου σε ορισμένα στάδια.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, το εμφιαλωμένο νερό που πωλείτο στα στάδια κόστιζε μεταξύ 4 και 6 ευρώ.

«Η FIFA συνεργάζεται στενά με κάθε οργανωτική επιτροπή και τις τοπικές αρχές για μέτρα μετριασμού της θερμότητας, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν σταθμούς ψεκασμού και ενυδάτωσης, σκηνές ψύξης και πολλά άλλα γύρω από την περίμετρο του σταδίου», προστίθεται στην σχετική ενημέρωση.

sdna.gr