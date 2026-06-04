Το απίθανο σερί που τρέχει η Γερμανία στις μεγάλες διοργανώσεις

Πότε ήταν η τελευταία φορά που η εθνική ομάδα της Γερμανίας δεν συμμετείχε σε τελική φάση μεγάλου τουρνουά, ήτοι Παγκόσμιο Κύπελλο ή Euro; Για να το θυμάται κανείς και να το έχει δει ζωντανά, θα πρέπει να είναι κάποιας ηλικίας, καθώς πρόκειται για κάτι που δεν έχει συμβεί εδώ και 58 ολόκληρα χρόνια!

Βλέπετε, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1968 ήταν το τελευταίο σημαντικό τουρνουά που έχασαν τα Πάντσερ, που από το Μουντιάλ του '70 δεν έχουν χάσει ούτε ένα - με το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο να είναι το 29ο συνεχόμενο μεγάλο ραντεβού στο οποίο η Νασιοναλμάνσαφτ παρουσιάζεται συνεπής.

Το εν λόγω σερί είναι το μεγαλύτερο για ευρωπαϊκή ομάδα, με το αμέσως επόμενο στη λίστα να είναι της Ισπανίας, που μετά το Eurο του 1992, μετρά 17 συνεχόμενες παρουσίες στα δύο μεγάλα τουρνουά. Τρίτη είναι η Γαλλία, με 16 μετά το Μουντιάλ του 1994, ενώ την τετράδα συμπληρώνει η Πορτογαλία με 14 μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998.

⌛️ Active streaks of participations in major tournaments (🇪🇺 EURO + 🌎 WC):



2⃣9⃣ 🇩🇪 (❌ EURO 1968)

1⃣7⃣ 🇪🇸 (❌ EURO 1992)

1⃣6⃣ 🇫🇷 (❌ WC 1994)

1⃣4⃣ 🇵🇹 (❌ WC 1998)

9⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (❌ EURO 2008)

8⃣ 🇭🇷 (❌ WC 2010)

7⃣ 🇨🇭🇧🇪 (❌ EURO 2012)

4⃣ 🇳🇱 (❌ WC 2018)

2⃣ 🇨🇿🇹🇷🇦🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (❌ WC 2022)



❌ =… — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 4, 2026

gazzetta.gr