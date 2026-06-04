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Το απίθανο σερί που τρέχει η Γερμανία στις μεγάλες διοργανώσεις

ΓΗΠΕΔΟ

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Το απίθανο σερί που τρέχει η Γερμανία στις μεγάλες διοργανώσεις

Το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο θα αποτελέσει την 29η συνεχόμενη μεγάλη διοργάνωση της εθνικής Γερμανίας, με το σερί αυτό να είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Πότε ήταν η τελευταία φορά που η εθνική ομάδα της Γερμανίας δεν συμμετείχε σε τελική φάση μεγάλου τουρνουά, ήτοι Παγκόσμιο Κύπελλο ή Euro; Για να το θυμάται κανείς και να το έχει δει ζωντανά, θα πρέπει να είναι κάποιας ηλικίας, καθώς πρόκειται για κάτι που δεν έχει συμβεί εδώ και 58 ολόκληρα χρόνια!

Βλέπετε, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1968 ήταν το τελευταίο σημαντικό τουρνουά που έχασαν τα Πάντσερ, που από το Μουντιάλ του '70 δεν έχουν χάσει ούτε ένα - με το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο να είναι το 29ο συνεχόμενο μεγάλο ραντεβού στο οποίο η Νασιοναλμάνσαφτ παρουσιάζεται συνεπής.

Το εν λόγω σερί είναι το μεγαλύτερο για ευρωπαϊκή ομάδα, με το αμέσως επόμενο στη λίστα να είναι της Ισπανίας, που μετά το Eurο του 1992, μετρά 17 συνεχόμενες παρουσίες στα δύο μεγάλα τουρνουά. Τρίτη είναι η Γαλλία, με 16 μετά το Μουντιάλ του 1994, ενώ την τετράδα συμπληρώνει η Πορτογαλία με 14 μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

FIFA World Cup 2026ΔΙΕΘΝΗ

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