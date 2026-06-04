Ο Μόντριτς σκέφτεται να «κρεμάσει» τα παπούτσια του μετά το Μουντιάλ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία, η καριέρα του Λούκα Μόντριτς μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, καθώς ο διεθνής μέσος σκέφτεται να αποσυρθεί από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αφού πρώτα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Το συμβόλαιο του Κροάτη σταρ με τη Μίλαν λήγει αυτό το καλοκαίρι και το αρχικό σχέδιο ήταν να παραταθεί για ακόμη μια σεζόν, εάν οι Ροσονέρι προκρίνονταν στο Champions League. Ωστόσο, η απουσία της ιταλικής ομάδας από την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργανώση άλλαξε εντελώς την κατάσταση.

Επιπλέον, η αστάθεια εντός του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων μεταξύ του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και του Μαξ Αλέγκρι που τελικά οδήγησαν σε αλλαγές στο προπονητικό επιτελείο, φέρεται να έπαιξε άμεσο ρόλο στην απόφαση του πρώην άσου της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τώρα, ο κύριος στόχος του 40χρόνου μέσου είναι να ολοκληρώσει την καριέρα του, εκπροσωπώντας την Κροατία για μία τελευταία φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το όποιο μάλιστα θα είναι το πέμπτο του. Ο Μόντριτς θέλει να επικεντρωθεί πλήρως στο τουρνουά και να πει το δικό του «αντίο» αγωνιζόμενος στο υψηλότερο επίπεδο για τη χώρα του.

🚨RUMOR: Luka Modrić could retire from professional football after the World Cup



The midfielder was disappointed AC Milan missed out on the Champions League pic.twitter.com/Aruu4wVGcO — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 4, 2026

gazzetta.gr