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«Υπαρκτό το ενδιαφέρον της Μίλαν για Μουκουντί - Πού κολλάει το θέμα με την ΑΕΚ»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Υπαρκτό το ενδιαφέρον της Μίλαν για Μουκουντί - Πού κολλάει το θέμα με την ΑΕΚ»

Δεν έχει βγάλει από τη μεταγραφική λίστα της η Μίλαν τον Άρολντ Μουκουντί. Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει το δημοσίευμα του «Africa Top Sports» κάνοντας λόγο ότι οι «ροσονέρι» εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Καμερουνέζου κεντρικού αμυντικού.

Και αυτό διότι εκτιμούν ιδιαίτερα τα φυσικά του προσόντα, τη δύναμη στις μονομαχίες και τη σταθερότητα που έχει δείξει με τις εμφανίσεις του. Παρόλα αυτά, μόνο εύκολο δεν θα είναι για εκείνους να αποσπάσουν το «ναι» από την ΑΕΚ.

Ο Μουκουντί δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 με την ΑΕΚ, που όπως αναφέρει το δημοσίευα δεν μοιάζει διατεθειμένη να μπει σε διαπραγματεύσεις με τη Μίλαν για την παραχώρηση του παίκτη χωρίς να δεχτεί μια ιδιαίτερα σημαντική οικονομική πρόταση.

«Ο Μουκουντί δεσμεύεται με την ΑΕΚ έως το 2029. Η διάρκεια του συμβολαίου ενισχύει τη θέση του ελληνικού συλλόγου, ο οποίος θεωρεί τον Καμερουνέζο σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού του πλάνου και δεν επιθυμεί να τον παραχωρήσει χωρίς μια σημαντική πρόταση.

Σε αυτό το στάδιο, το ενδιαφέρον της Μίλαν είναι υπαρκτό, ωστόσο τα περιθώρια διαπραγμάτευσης παραμένουν περιορισμένα απέναντι σε μια ομάδα που είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τον αμυντικό της», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα για τον Μουκουντί.

Ο 28χρονος είχε καθοριστικό ρόλο στο πρωτάθλημα που κατέκτησε η ΑΕΚ, μετρώντας 42 συμμετοχές με τρία σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν.

sport-fm.gr

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Ελλαδα

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