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Ντεσάν: «Ο Σαλιμπά είναι καλά, ο Μπαπέ ξέρει τι πρέπει να κάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ντεσάν: «Ο Σαλιμπά είναι καλά, ο Μπαπέ ξέρει τι πρέπει να κάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Παρά τα δημοσιεύματα αρκετών Μέσων Ενημέρωσης τη Δευτέρα (1/6), που έκαναν λόγο για τραυματισμό στην πλάτη κι άφηναν αμφιβολίες σχετικά με τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ 2026, ο Γουίλιαμ Σαλιμπά «είναι καλά», επανέλαβε την Τετάρτη (3/6) ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, ενόψει του φιλικού αγώνα απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (4/6) στη Ναντ.

«Ο Γουίλιαμ είναι καλά και θα γίνει σωστή διαχείριση της κατάστασής του. Αν χρειαζόταν να αγωνιστεί αύριο, θα έπαιζε», δήλωσε ο Ντεσάν αναφερόμενος στον κεντρικό αμυντικό της Άρσεναλ, ο οποίος ενσωματώθηκε στην αποστολή της Γαλλίας στο Κλερφοντέν το πρωί της Τρίτης (2/6) μαζί με τους πέντε παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν που έχουν κληθεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο, τρεις ημέρες μετά τον τελικό του Champions League που κατέκτησε η παριζιάνικη ομάδα.

«Οι έξι παίκτες που προέρχονται από τον τελικό του Champions League ενσωματώθηκαν αργά και θα χρειαστεί να μοιράσω τον χρόνο συμμετοχής τους. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνουμε. Και οι 26 παίκτες βρίσκονται σε καλή κατάσταση», επανέλαβε ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «τρικολόρ», ο οποίος σκοπεύει να αξιοποιήσει τόσο το παιχνίδι με την Ακτή Ελεφαντοστού όσο και το φιλικό με τη Βόρεια Ιρλανδία τη Δευτέρα (8/6) στη Λιλ, προκειμένου να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές.

Ο Γουίλιαμ Σαλιμπά, που ξεκίνησε βασικός στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη το Σάββατο (30/5), όπως και οι Ουσμάν Ντεμπελέ και Ντεζιρέ Ντουέ από την πλευρά της Παρί Σεν Ζερμέν, δεν αναμένεται να αγωνιστούν την Πέμπτη (4/6) στο «Μποζουάρ».

Αντίθετα, οι Μπράντλεϊ Μπαρκολά, Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί και Λούκας Ερναντές, οι οποίοι είχαν μείνει στον πάγκο στον τελικό, ενδέχεται να πάρουν κάποιο χρόνο συμμετοχής.

«Θα κινηθώ με γνώμονα τη σωστή διαχείριση των έξι παικτών που συμμετείχαν στον τελικό του Champions League, ακόμη περισσότερο για εκείνους που ξεκίνησαν βασικοί, τόσο λόγω όσων ακολουθούν στη συνέχεια όσο και εξαιτίας της σωματικής και ψυχολογικής επιβάρυνσης που έχουν υποστεί», υπογράμμισε ο Ντιντιέ Ντεσάν.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της γαλλικής ομάδας αναφέρθηκε ακόμη στην κατάσταση του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν χωρίς κάποιον τίτλο με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Ο Κιλιάν είναι σε εξαιρετική κατάσταση, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Επικοινωνώ μαζί του συνεχώς. Μίλησε και στους συμπαίκτες του, καθώς είναι ο αρχηγός της ομάδας. Άλλο ό,τι συνέβη σε επίπεδο συλλόγου και άλλο η εθνική ομάδα. Με το γκρουπ και με όσους συμμετείχαν στις πρώτες προπονήσεις, έκανε μεγάλη προσπάθεια», δήλωσε ο Ντεσάν και πρόσθεσε:

«Διαθέτει εμπειρία που οι υπόλοιποι δεν έχουν. Αυτή θα είναι η τρίτη συμμετοχή του σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Γνωρίζει ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη διοργάνωση, ότι οι αντίπαλοι έχουν ποιότητα κι ότι δεν κατακτάς ένα Μουντιάλ χωρίς να υποφέρεις, χωρίς να διαθέτεις και αρετές πέρα από τις καθαρά ποδοσφαιρικές. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση», πρόσθεσε ο Γάλλος τεχνικός αναφερόμενος στον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2018.

Ο Μπαπέ ενσωματώθηκε στην αποστολή της εθνικής Γαλλίας την περασμένη Παρασκευή (29/5), από την πρώτη ημέρα της συγκέντρωσης στο εθνικό προπονητικό κέντρο του Κλερφοντέν ενόψει του Μουντιάλ, έχοντας πίσω του μία δεύτερη ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε χωρίς την κατάκτηση κάποιου τίτλου, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων αναταράξεων στο παρασκήνιο και με αρκετά προβλήματα τραυματισμών, κυρίως στο γόνατο και στον μηρό. Παρ’ όλα αυτά, ο Γάλλος επιθετικός ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025/26 κατακτώντας για δεύτερη φορά στην καριέρα του τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της La Liga, σημειώνοντας 25 γκολ.

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