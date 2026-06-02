Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Κροατία-Βέλγιο

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Εθνική Κροατίας λίγες μέρες πριν την επίσημη έναρξη του Μουντιάλ υποδέχεται απόψε στις 19:00 σε φιλική αναμέτρηση την Εθνική Βελγίου, με τη Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η νίκη των Κροατών προσφέρεται σε απόδοση 2.72 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 3.58 και η επικράτηση των Βέλγων στα 2.83. Το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ δίνεται στα 3.00 και το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο στα 2.10.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Το να μπει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης με κεφαλιά αποτιμάται στα 5.70 και ο καταλογισμός πέναλτι στα 3.10. Τέλος, σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στην αναμέτρηση προσφέρεται στα 2.22 και το ενδεχόμενο κόκκινης κάρτας στα 9.25.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!