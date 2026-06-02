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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Κροατία-Βέλγιο

ΓΗΠΕΔΟ

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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Κροατία-Βέλγιο

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Εθνική Κροατίας λίγες μέρες πριν την επίσημη έναρξη του Μουντιάλ υποδέχεται απόψε στις 19:00 σε φιλική αναμέτρηση την Εθνική Βελγίου,  με τη Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η νίκη των Κροατών προσφέρεται σε απόδοση 2.72 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 3.58 και η επικράτηση των Βέλγων στα 2.83.   Το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ δίνεται στα 3.00 και το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο στα 2.10.

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Το να μπει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης με κεφαλιά αποτιμάται στα 5.70 και ο καταλογισμός πέναλτι στα 3.10. Τέλος, σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στην αναμέτρηση προσφέρεται στα 2.22 και το ενδεχόμενο κόκκινης κάρτας στα 9.25.

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ΚΥΠΡΟΣ

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