Αποχώρησε από την προπόνηση ο Νεϊμάρ

Μεγαλώνει η ανησυχία στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας για την αγωνιστική ετοιμότητα του Νεϊμάρ, καθώς ο 34χρονος σούπερ σταρ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πρώτη προπόνηση της «σελεσάο».

Η εθνική ομάδα της χώρας προετοιμάζεται για το Μουντιάλ του καλοκαιριού στο προπονητικό κέντρο της Τερεσόπολις, στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο, και ο διάσημος άσος της Σάντος ένιωσε ενοχλήσεις στη δεξιά γάμπα, δεν μπόρεσε να προπονηθεί και αποχώρησε με αυτοκίνητο της ομοσπονδίας.

Βραζιλιάνικα ΜΜΕ αναφέρουν πως ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας μεταφέρθηκε σε κλινική στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου υποβάλλεται σε σειρά εξειδικευμένων ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος.

Ο «Νέι» δεν έχει αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της χώρας του από το σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο τον Οκτώβριο του 2023.