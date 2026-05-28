ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποχώρησε από την προπόνηση ο Νεϊμάρ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αποχώρησε από την προπόνηση ο Νεϊμάρ

Mεταφέρθηκε σε κλινική στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Μεγαλώνει η ανησυχία στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας για την αγωνιστική ετοιμότητα του Νεϊμάρ, καθώς ο 34χρονος σούπερ σταρ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πρώτη προπόνηση της «σελεσάο».

Η εθνική ομάδα της χώρας προετοιμάζεται για το Μουντιάλ του καλοκαιριού στο προπονητικό κέντρο της Τερεσόπολις, στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο, και ο διάσημος άσος της Σάντος ένιωσε ενοχλήσεις στη δεξιά γάμπα, δεν μπόρεσε να προπονηθεί και αποχώρησε με αυτοκίνητο της ομοσπονδίας.

Βραζιλιάνικα ΜΜΕ αναφέρουν πως ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας μεταφέρθηκε σε κλινική στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου υποβάλλεται σε σειρά εξειδικευμένων ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος.

Ο «Νέι» δεν έχει αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της χώρας του από το σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο τον Οκτώβριο του 2023.

Κατηγορίες

FIFA World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Φεύγει για Βαρκελώνη ο Γκόρντον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φουλάρει για Σιέλη!

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοινώθηκε η εκλογική συνέλευση του σωματείου της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ασταμάτητη η Μπαρτσελόνα θέλει και τον Μπερνάρντο Σίλβα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Ζεστάθηκαν» οι Παφίτες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Κόμο εξετάζει την περίπτωση του Πιρόλα!

Ελλάδα

|

Category image

Αποχώρησε από την προπόνηση ο Νεϊμάρ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα θέλει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Άλβαρες πριν το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η ΑΕΚ θα προτείνει επέκταση συμβολαίου στον Νίκολιτς μέχρι το 2028»

Ελλάδα

|

Category image

Διεθνείς διακρίσεις και ευρωπαϊκή αναγνώριση για τα κυπριακά ταλέντα

Τένις

|

Category image

«Ο Σατσιάς μας είχε ξεκαθαρίσει πως αν κρίνει κάτι που δεν του αρέσει θα αποχωρούσε»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Προχωράει για να «κλείσει» βασικό τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Νέο εμπάργκο μεταγραφών στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Άλλο ένα «αντίο» της ΑΕΚ - Τέλος ο Αλομέροβιτς

ΑΕΚ

|

Category image

7ος ο Μπεργκ στο... +2

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη