7ος ο Μπεργκ στο... +2
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι πράσινοι σημειώνουν παράλληλα και τη σεζόν 2019-20, όταν το πρωτάθλημα διεκόπη λόγω κορωνοϊού
Ο Χένινγκ Μπεργκ έγινε ο 7ος προπονητής στην ιστορία της Ομόνοιας, που κατακτά 2+ πρωταθλήματα μαζί της, όπως σημειώνει μέσω ανάρτησης η ομάδα της πρωτεύουσας.
Αναλυτικά
Τικράν Μισιριάν: 4 πρωταθλήματα ΚΕΠΟ (1948-49 & 1949-50 & 1950-51 & 1951-52)
Βασίλ Σπάσοφ: 3 πρωταθλήματα (1973-74 & 1980-81 & 1981-82)
Ιόντσο Άρσοφ: 3 πρωταθλήματα (1986-87 & 1988-89 & 1992-93)
Πέταρ Αργύροφ: 2 πρωταθλήματα (1977-78 & 1978-79)
Ντοπρομίρ Τάσκοφ: 2 πρωταθλήματα (1971-72 & 1982-83)
Ατάνας Ντράμοφ: 2 πρωταθλήματα (1983-84 & 1984-85)
*Χένινγκ Μπεργκ: 2 πρωταθλήματα (2020-21 & 2025-26)
*Η Ομόνοια με τον Χένινγκ Μπεργκ στην τεχνική της ηγεσία τερμάτισε ακόμη μια φορά στην 1η θέση της βαθμολογίας, τη σεζόν 2019-20, όταν το πρωτάθλημα είχε διακοπεί μετά την 27η αγωνιστική λόγω του Covid-19.