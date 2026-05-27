ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

Τις τελικές επιλογές του για την αποστολή με την οποία θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα της Ολλανδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής, ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Ρόναλντ Κούμαν.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «οράνιε» δεν προέβη σε μεγάλες εκπλήξεις στην τελική 26άδα των επιλογών του, παρά μονάχα εκείνη της απουσίας του Τζέρεμι Φρίμπονγκ, με τον μπακ της Λίβερπουλ να μένει εκτός Μουντιάλ!

Από εκεί και πέρα όλα τα μεγάλα «χαρτιά» της Ολλανδίας βρίσκονται κανονικά στις κλήσεις, με τους «οράνιε» να συμμετέχουν στον 6ο όμιλο μαζί με την Ιαπωνία, τη Σουηδία και την Τυνησία.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Μάρκ Φλέκεν, Ρόμπιν Ρουφς, Μπαρτ Φερμπρούχεν.

Αμυντικοί: Βίρτζιλ φαν Ντάικ, Νέιθαν Άκε, Ντένζελ Ντάμφρις, Γιόρελ Χάτο, Γιούριεν Τίμπερ, Γιαν Πολ φαν Χέκε, Μίκι φαν ντε Φεν.

Μέσοι: Φρένκι ντε Γιονγκ, Μάρτεν ντε Ρουν, Ράιαν Χράφενμπερχ, Τέουν Κοοπμάινερς, Τιτζάνι Ρέιντερς, Χους Τιλ, Κουίντεν Τίμπερ, Ματς Βίφερ.

Επιθετικοί: Μπράιαν Μπρόμπεϊ, Μέμφις Ντεπάι, Κόντι Χάκπο, Τζάστιν Κλάιφερτ, Νόα Λανγκ, Ντονιέλ Μάλεν, Κρισένσιο Σάμερβιλ, Βουτ Βέγχορστ.

sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

FIFA World Cup 2026ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H απίθανη Τσβαλίνσκα έφτασε από τα προκριματικά στον τελικό του Roland Garros!

Τένις

|

Category image

«Συναγερμός» με Νεϊμάρ στη Βραζιλία, δεν ταξίδεψε για το τελευταίο φιλικό

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μάντζιος: «Τα παιδιά τα έδωσαν όλα και τους αξίζουν συγχαρητήρια»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η φοβερή διαφήμιση για το Μουντιάλ που... «έριξε» το ίντερνετ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Στο... ραντάρ της Μάντσεστερ Σίτι o Tονάλι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έδειξε καλά στοιχεία και αρνήθηκε την ήττα με... buzzer beater η Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

Μπήκε επίσημα στην εποχή Ιραόλα η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δίνει 15 εκατ. στην Μπενφίκα για Μουρίνιο η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Mιραμόν είναι εξαίρεση...

ΑΕΚ

|

Category image

Για την καλύτερη σεζόν στην ξενιτιά!

ΑΕΛ

|

Category image

Μια ανάσα από τον Σαϊμπάρι η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόσημο θετικό για την Εθνική Κύπρου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ θέλει να κάνει «δικό» της τον Τσουαμενί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποβολή για Παναγιώτη Ανδρέου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη