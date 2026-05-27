Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

Τις τελικές επιλογές του για την αποστολή με την οποία θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα της Ολλανδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής, ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Ρόναλντ Κούμαν.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «οράνιε» δεν προέβη σε μεγάλες εκπλήξεις στην τελική 26άδα των επιλογών του, παρά μονάχα εκείνη της απουσίας του Τζέρεμι Φρίμπονγκ, με τον μπακ της Λίβερπουλ να μένει εκτός Μουντιάλ!

Από εκεί και πέρα όλα τα μεγάλα «χαρτιά» της Ολλανδίας βρίσκονται κανονικά στις κλήσεις, με τους «οράνιε» να συμμετέχουν στον 6ο όμιλο μαζί με την Ιαπωνία, τη Σουηδία και την Τυνησία.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Μάρκ Φλέκεν, Ρόμπιν Ρουφς, Μπαρτ Φερμπρούχεν.

Αμυντικοί: Βίρτζιλ φαν Ντάικ, Νέιθαν Άκε, Ντένζελ Ντάμφρις, Γιόρελ Χάτο, Γιούριεν Τίμπερ, Γιαν Πολ φαν Χέκε, Μίκι φαν ντε Φεν.

Μέσοι: Φρένκι ντε Γιονγκ, Μάρτεν ντε Ρουν, Ράιαν Χράφενμπερχ, Τέουν Κοοπμάινερς, Τιτζάνι Ρέιντερς, Χους Τιλ, Κουίντεν Τίμπερ, Ματς Βίφερ.

Επιθετικοί: Μπράιαν Μπρόμπεϊ, Μέμφις Ντεπάι, Κόντι Χάκπο, Τζάστιν Κλάιφερτ, Νόα Λανγκ, Ντονιέλ Μάλεν, Κρισένσιο Σάμερβιλ, Βουτ Βέγχορστ.

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