Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

Τι και αν έχουν πολλές συγκρούσεις μεταξύ τους στα παιχνίδια της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Βινίσιους σε δηλώσεις που παραχώρησε μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Λαμίν Γιαμάλ!

Ο σταρ της «βασίλισσας» και της Βραζιλίας ανέφερε πως η Ισπανία είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ διότι έχει στο ρόστερ της τον 18χρονο μάγο των «μπλαουγκράνα» που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους του κόσμου.

«Η εθνική Ισπανίας είναι ανάμεσα στα φαβορί για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Κέρδισε το προηγούμενο Euro και έχει στο ρόστερ της τον Λαμίν Γιαμάλ. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, οι φίλαθλοι πληρώνουν εισιτήρια για παίκτες σαν αυτόν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βινίσιους.

sport-fm.gr