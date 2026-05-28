Νέο εμπάργκο μεταγραφών στον ΑΠΟΕΛ
Υπάρχουν ανοικτές τρεις υποθέσεις
Σαν… Λερναία Ύδρα εμφανίζονται οι παλιές αμαρτίες στον ΑΠΟΕΛ.
Η διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με παλιούς ποδοσφαιριστές και προπονητές για διακανονισμό, ωστόσο προέκυψε νέος «μπελάς».
Σύμφωνα με την αρμόδια ιστοσελίδα της FIFA, χθες (27/05) καταχωρήθηκε νέα υπόθεση εναντίον του ΑΠΟΕΛ με αποτέλεσμα να προκύψει νέο εμπάργκο μεταγραφών.
Όπως φαίνεται πιο κάτω, υπάρχουν ανοικτές τρεις υποθέσεις για την ομάδα της πρωτεύουσας.